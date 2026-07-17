Смертельное ДТП в Ташкенте: погиб сотрудник ДПС

В социальных сетях распространились видеозаписи дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Onix и нескольких патрульных мотоциклов ДПС. Служба безопасности дорожного движения официально подтвердила, что в результате инцидента погиб один сотрудник ДПС.

Сообщается, что 16 июля около 18:30 на улице «Дурмон йули» в Ташкенте трое инспекторов на патрульных мотоциклах, выполнявшие служебные обязанности, столкнулись с автомобилем марки Onix, выехавшим на перекресток с улицы «Газалкент».

В результате столкновения сотрудник ДПС, управлявший одним из патрульных мотоциклов, получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Кадры инцидента вызвали широкое обсуждение в социальных сетях.

В настоящее время на месте происшествия проводятся все необходимые следственные действия. Ответственные лица сообщили, что проводится доследственная проверка с целью установления причин возникновения инцидента, степени виновности и других деталей.