Ученые из Южной Кореи и США создали «растущую» по телу человека робо-одежду

Исследователи из южнокорейского института КАИСТ и Станфорд Университй в США представили инновационную технологию роботизированной одежды, которая надевается самостоятельно, без участия человека. Эта разработка основана на принципе роста растений, что позволяет полностью автоматизировать процесс одевания. Данная технология важна не только для повседневного комфорта, но и для обеспечения безопасности в специальных отраслях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Новая технология состоит из мягких и гибких конструкций в форме «лианы», которые приводятся в движение с помощью пневматического давления. При запуске системы ткань одежды перемещается вверх по телу человека, подобно вьющемуся по стене плющу. По словам исследователей, на надевание целого защитного костюма уходит всего 10 секунд.

Вдохновение природой и технические возможности

Автор проекта Ким Нам Гюн отметил, что идея пришла неожиданно, когда он попал под дождь во время езды на велосипеде. Тогда он задумался о том, насколько удобно было бы, если бы дождевик надевался сам во время движения. Робот-лиана способен стабильно подниматься по контурам человеческого тела, разворачивая одежду изнутри наружу.

Главное преимущество этой технологии заключается в том, что она не требует от пользователя стоять неподвижно. Робот выполняет свою задачу, даже когда человек находится в движении. Кроме того, система работает без сложных алгоритмов управления, что делает ее довольно простой и надежной для повседневного использования.

Профессор КАИСТ Рю Джи-Хван пояснил, что робот способен проходить через узкие щели, адаптироваться к форме окружающей среды и передвигаться независимо от того, является ли поверхность скользкой или наклонной. Эти характеристики позволяют применять роботизированную одежду в различных сложных условиях.

Сферы применения и перспективы

Исследователи определили несколько ключевых направлений для данного изобретения:

Помощь в одевании пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями;

Быстрое надевание стерильной одежды рабочими в «чистых комнатах» при производстве полупроводников;

Бесконтактное надевание специальных защитных средств сотрудниками экстренных служб;

Создание комфорта для спортсменов и туристов в неблагоприятных погодных условиях.

В настоящее время прототип успешно прошел испытания. Ожидается, что в будущем одежда, созданная на основе этой технологии, выйдет на массовый рынок и изменит повседневный образ жизни человека. Особенно высок спрос на такие автоматизированные системы в высокотехнологичных производственных процессах и медицине.