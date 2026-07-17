Новое поколение BMW M3 проходит испытания: легендарный седан сохранит механическую коробку передач

·25·Авто
Новое поколение BMW M3 проходит испытания: легендарный седан сохранит механическую коробку передач

Немецкий концерн BMW активно работает над одним из своих самых популярных спортивных седанов — BMW M3 нового поколения. Недавно версия этой модели с двигателем внутреннего сгорания впервые была замечена на трассе Нюрбургринг во время испытаний. Эта новость стала неожиданностью для автолюбителей, так как ранее предполагалось, что компания полностью перейдет на электротягу. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Как сообщает издание Autocar, новый BMW M3 может сохранить не только традиционный двигатель, но и механическую коробку передач, по которой скучают многие водители. Об этом заявил глава подразделения BMW M Франк ван Мел на Фестивале скорости в Гудвуде. По его словам, компания стремится предлагать механическую систему управления в своих высокопроизводительных автомобилях «как можно дольше».

Технические возможности и изменения в дизайне

Ожидается, что новое поколение BMW M3 (под индексом Г84) будет оснащено модернизированным вариантом нынешнего 3,0-литрового шестицилиндрового битурбодвигателя серии С58. Этот двигатель будет адаптирован под строгие экологические стандарты Евро 7. При этом внешний вид автомобиля также претерпит значительные изменения: агрессивные бамперы, расширенные колесные арки и четыре выхлопные трубы подчеркнут его спортивный характер.

На автомобильном рынке Узбекистана серия BMW M также имеет своих преданных поклонников. Особенно важно наличие механической коробки передач в спортивных седанах для водителей, которые предпочитают полный контроль над автомобилем. В то время как многие бренды переходят на автоматические и роботизированные трансмиссии, это решение BMW, несомненно, останется уникальным предложением на рынке.

Стратегия гибридного и электрического будущего

Стоит отметить, что BMW параллельно разрабатывает полностью электрическую версию модели М3. Она будет построена на платформе Неуе Классе и может быть оснащена четырьмя электродвигателями. Однако производство бензиновой версии свидетельствует о стратегии бренда «оставлять выбор за клиентом». Это именно то, что нужно водителям с консервативными взглядами.

Ожидается, что официальная презентация нового BMW M3 состоится не раньше 2027 года. До тех пор компания продолжит испытания и будет совершенствовать технические показатели. Ожидается, что динамические характеристики и мощность автомобиля будут значительно выше, чем у текущей модели, что сделает его одним из самых мощных седанов в сегменте.

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Sardor Ergashev
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