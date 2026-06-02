Каннаваро сделал важные выводы после поражения от Канады

Сборная Узбекистана провела товарищеский матч против Канады в рамках подготовки к Чемпионату мира и потерпела поражение. Естественно, результат неприятен для болельщиков, но главная задача таких игр — не только счет, но и оценка реального состояния команды, выявление ошибок и извлечение необходимых уроков перед мундиалем.

После матча главный тренер «белых волков» Фабио Каннаваро поделился своими мыслями. Итальянский специалист не стал скрывать причин поражения, особо отметив разницу в качестве игры между первым и вторым таймами.

По словам Каннаваро, ошибки в любом матче неизбежны. Но лучше увидеть и исправить их в товарищеских играх, чем на Чемпионате мира.

«В любом матче обязательно будут ошибки. Лучше совершать их в таких товарищеских играх, а не в матчах, которые пройдут через 10 дней. Таков футбол», — сказал Каннаваро.

Тренер отметил, что в первом тайме сборная Узбекистана играла достаточно компактно, агрессивно и активно. В этот период футболисты старались прессинговать соперника, действовать плотно и поддерживать темп игры.

Однако во втором тайме ситуация изменилась. Каннаваро сказал, что команда хотела больше контролировать мяч, но при этом интенсивность снизилась. Именно это привело к ряду ошибок, и такой сильный соперник, как Канада, показал, что сразу наказывает за подобные огрехи.

«В первом тайме наша команда играла компактно и агрессивно. Во втором тайме мы хотели больше владеть мячом. Но мы потеряли интенсивность и допустили несколько ошибок. Если совершаешь ошибки в таких матчах, тебя наказывают», — подчеркнул он.

Каннаваро не скрывал, что ожидал от своих игроков сохранения высокого темпа и прессинга на протяжении всего матча, как в первом тайме. По его словам, с момента прихода в сборную Узбекистана он работает над тем, чтобы команда играла с высокой интенсивностью.

Это очень важный аспект, так как существует большая разница между темпом в азиатском футболе и скоростями на международном уровне. На Чемпионате мира соперники принимают решения быстрее, совершают меньше ошибок и используют каждое свободное пространство. Каннаваро отметил, что хорошо понимает эту разницу.

«Я ожидал от своих футболистов такой же интенсивности, как в первом тайме. С тех пор как я пришел, мы работаем над игрой с высокой интенсивностью. Я хорошо знаю разницу между азиатским и международным футболом. Это непросто, но в первом тайме я увидел много положительных моментов в своей команде», — сказал тренер.

Итальянский специалист также тепло отозвался о сборной Канады. Он отметил, что давно следит за этой командой, канадский футбол значительно вырос за последние годы, а интерес к нему в стране возрос.

«Я давно слежу за сборной Канады. У меня там много друзей. За последние три-четыре года команда значительно выросла. Футбол стал очень популярным в Канаде. Я общался со многими друзьями. Сегодня я увидел очень талантливых игроков», — сказал Каннаваро.

По ходу встречи возникли опасения по поводу травм. Каннаваро сказал, что в играх с высокой интенсивностью такое случается. При этом он подчеркнул, что серьезных проблем пока нет, а состояние игроков будет оценено в ближайшие дни.

«При игре с высокой интенсивностью травмы случаются. Пока ничего серьезного. Посмотрим завтра и послезавтра», — сказал он.

Тренер также упомянул, что одним из самых больших неудобств в матче стала холодная погода. Несмотря на это, то, что на стадион пришло много болельщиков поддержать национальную сборную, стало приятным моментом для футболистов.

«Думаю, самой большой проблемой для всех сегодня была холодная погода. Несмотря на это, на стадион пришло много болельщиков. Нам было очень приятно играть при такой поддержке», — добавил Каннаваро.

Для сборной Узбекистана поддержка болельщиков в Канаде имела особое значение. Видеть узбекские флаги, национальную одежду и слышать голоса соотечественников за рубежом, безусловно, придало футболистам дополнительный дух. Каннаваро также поблагодарил болельщиков, пришедших на стадион.

«Если у вас есть возможность играть на таком стадионе, вы должны наслаждаться этим и ценить это. Мы должны поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать нас. Сегодня в такую холодную погоду прийти на стадион было непросто», — сказал тренер.

Каннаваро также рассказал о соперниках на Чемпионате мира. Сборная Узбекистана в групповом этапе встретится с Португалией, Колумбией и Конго. Тренер подчеркнул, что эти соперники очень сильны, особенно Португалия и Колумбия, которые входят в число сильнейших команд мира.

Но Каннаваро донес до своих футболистов важную мысль: Узбекистану нечего терять. Это первый Чемпионат мира в истории страны, и футболисты должны наслаждаться этой возможностью.

«Португалия, Колумбия и Конго — очень сильные команды. Две из них входят в число сильнейших сборных мира. Мы знаем, что играть с ними будет очень сложно. Но я сказал своим футболистам: нам нечего терять. Это первый Чемпионат мира в истории нашей страны. Поэтому я скажу им только одно — наслаждайтесь этим. Возможность сыграть на Чемпионате мира выпадает не всегда», — сказал Каннаваро.

Эти слова могут стать важным психологическим ориентиром для нашей сборной. Да, соперники сильны. Да, есть ошибки. Но Узбекистан впервые выходит на мундиаль, и эта возможность станет для футболистов одной из самых больших сцен в их жизни.

Тренер также отдельно высказался об Абдукодире Хусанове. Каннаваро отметил, что потенциал молодого защитника очень высок, но ему еще нужно расти и набираться опыта в некоторых аспектах.

«Хусанов — очень хороший футболист. Он может развиваться дальше, потому что его потенциал огромен. Иногда он становится слишком агрессивным, а сейчас ему нужно научиться лучше читать ситуации. Но как защитник он очень хорош», — сказал тренер.

Эта оценка для Хусанова — и похвала, и сигнал. Он признан защитником высокого уровня, но в международном футболе недостаточно только силы и агрессии. Умение читать ситуацию, выбирать правильную позицию и принимать хладнокровные решения в нужный момент также имеют огромное значение.

Поражение от Канады, конечно, неприятно. Но эта игра дала много выводов для Каннаваро и его штаба. Интенсивность в первом тайме — положительный сигнал. Ошибки во втором тайме — аспекты, которые обязательно нужно исправить перед мундиалем.

Теперь главная задача для сборной Узбекистана — правильно принять это поражение, извлечь необходимые уроки и действовать более стабильно в следующих играх. На Чемпионате мира такие ошибки не прощаются. Но именно для этого и существуют товарищеские матчи: чтобы падать, учиться и вовремя становиться сильнее.

Нашу национальную сборную ждет исторический мундиаль. Как сказал Каннаваро, этой возможностью нужно наслаждаться. Но вместе с удовольствием необходимы дисциплина, скорость и серьезная работа над ошибками. Потому что на большой сцене каждая деталь решает исход.