Мохамед Салах близок к переезду в Турцию: «Бешикташ» сделал крупное предложение

·38·Спорт
Мохамед Салах близок к переезду в Турцию: «Бешикташ» сделал крупное предложение

Покинувший «Ливерпуль» Мохамед Салах может продолжить карьеру в Турции. «Бешикташ» предложил 34-летней египетской звезде краткосрочный контракт с высокой зарплатой.

Сообщается, что первая встреча между сторонами прошла в позитивном ключе. Теперь главный вопрос — согласится ли Салах на существенное снижение зарплаты?

Какое соглашение предложил «Бешикташ»?

По данным издания А Спор, Мохамед Салах провел первые переговоры с представителями «Бешикташа».

Турецкий клуб предложил футболисту:

  • однолетний контракт;

  • возможность продления соглашения еще на один сезон;

  • зарплату в размере 12 миллионов евро в год.

Согласно источнику, встреча прошла в позитивной атмосфере, и стороны могут продолжить переговоры.

В Англии Салах получал гораздо больше

После подписания нового контракта с «Ливерпулем» в 2025 году египетский нападающий стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.

Его годовая зарплата в Англии составляла 20,8 миллиона фунтов стерлингов, то есть примерно 24,5 миллиона евро.

Таким образом, предложение «Бешикташа» почти в два раза меньше прежней зарплаты Салаха. Эта разница может стать одним из главных вопросов в переговорах.

Каковы результаты прошлого сезона?

В прошлом сезоне Салах провел 41 матч в составе «Ливерпуля».

В этих играх футболист:

  • забил 12 голов;

  • отдал 10 голевых передач.

После этого он покинул английский клуб и в настоящее время находится на пороге выбора следующего этапа своей карьеры.

Салах оценивается в 22 миллиона евро

Портал Трансфермаркт оценил текущую трансферную стоимость Мохамеда Салаха в 22 миллиона евро.

Однако его возраст, высокая зарплата и требования по контракту могут повлиять на потенциальную сделку. В то же время опыт и международный авторитет Салаха будут иметь большое значение для «Бешикташа» как на поле, так и в коммерческом плане.

Если переговоры завершатся успешно, Мохамед Салах может стать одним из самых громких трансферов в истории чемпионата Турции.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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