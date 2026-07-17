Золотой мяч — 2026: Килиан Мбаппе выбыл из гонки, а Лионель Месси приближается к награде

·23·Спорт
Золотой мяч — 2026: Килиан Мбаппе выбыл из гонки, а Лионель Месси приближается к награде

Борьба за «Золотой мяч» (Баллон д’Ор), ежегодную награду лучшему футболисту мира, вошла в решающую стадию. Однако Килиан Мбаппе, считавшийся одним из главных претендентов на трофей 2026 года, практически лишился шансов на победу. В интервью изданию Goal.com бывший футболист Жереми Альядьер скептически оценил перспективы французского нападающего. Об этом сообщает портал Goal.com.

Несмотря на то, что Килиан Мбаппе в прошлом сезоне продемонстрировал высокие индивидуальные показатели в составе «Реал Мадрида» и сборной Франции, отсутствие командных трофеев играет против него. В частности, тот факт, что «Реал Мадрид» второй сезон подряд завершил без крупных титулов, а сборная Франции провалилась на международной арене, разрушил надежды Мбаппе на престижную награду.

Отсутствие трофеев и неудачи на международной арене

Мбаппе доказал, что является одним из лучших нападающих планеты, забив восемь голов на крупном турнире в Северной Америке. Однако поражение от Испании в полуфинале отложило его триумф на международном уровне. Согласно правилам «Золотого мяча», помимо индивидуальной статистики, требуется победа в престижных турнирах, таких как Лига чемпионов или чемпионат мира.

Жереми Альядьер отметил, что Мбаппе провел фантастический сезон на личном уровне и неоднократно вел команду за собой. Тем не менее, отсутствие трофеев с «Реал Мадридом» отбрасывает его назад в процессе голосования. Аналогичная ситуация наблюдается с нападающим сборной Англии Гарри Кейном — он также выбыл из списка претендентов из-за отсутствия титулов.

Лионель Месси и путь к девятому «Золотому мячу»

В отличие от Мбаппе, капитан сборной Аргентины Лионель Месси вновь приближается к вершине мирового футбола. Аргентинская легенда довел свою команду до финала чемпионата мира, сумев забить восемь голов по ходу турнира. Если Аргентина победит Испанию в финале и защитит свой титул, то завоевание Месси девятого «Золотого мяча» станет практически неизбежным.

На данный момент Месси считается главным фаворитом в борьбе за эту награду. Стабильность опытного футболиста на международной арене и его роль в решающих матчах выделяют его на фоне молодых звезд. Футбольная общественность полагает, что Мбаппе придется ждать своего шанса еще как минимум 12 месяцев, поскольку в нынешних реалиях количество трофеев превалирует над индивидуальным мастерством.

Золотой МячКилиан МбаппеЛионель МессиРеал МадридФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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