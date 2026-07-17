Перес считает Олисе футболистом, рожденным для «Реала»

·35·Спорт
Перес считает Олисе футболистом, рожденным для «Реала»

Президент «Реал Мадрида» Флорентино Перес не отказывается от идеи пополнить состав команды еще одной большой звездой. Глава мадридского клуба видит в Майкле Олисе футболиста, который идеально подходит под стиль «Королевского клуба».

Однако «Бавария» не намерена легко отпускать одного из своих лидеров. По этой причине потенциальный трансфер может потребовать очень больших финансовых затрат.

Перес лично хочет трансфер Олисе

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Флорентино Перес серьезно настроен на то, чтобы привести французского футболиста в «Реал Мадрид».

Президент клуба считает технику, скорость и универсальность 24-летнего полузащитника в атаке очень подходящими для игрового стиля мадридцев.

Согласно источнику, Перес даже пытается убедить окружающих его руководителей в том, что Олисе — футболист, рожденный для «Реала».

Может ли Олисе перейти в Мадрид этим летом?

В сообщениях европейской прессы говорится, что Майкл Олисе готов покинуть «Баварию» и присоединиться к «Реал Мадриду» уже этим летом.

Однако желания футболиста может быть недостаточно для осуществления трансфера. Мюнхенский клуб рассматривает его как одного из ключевых игроков для будущего команды.

«Бавария» не хочет продавать свою звезду

Руководство «Баварии» пока не намерено расставаться с Олисе.

По этой причине ожидается, что если мадридцы начнут официальные переговоры, немецкий клуб потребует очень крупную сумму. Некоторые эксперты не исключают, что эта сделка может стать одним из самых дорогих трансферов в истории «Реала».

Олисе оценивается в 150 миллионов евро

Портал Трансфермаркт оценивает текущую трансферную стоимость французского футболиста в 150 миллионов евро.

Один только этот показатель означает, что переговоры для «Реал Мадрида» не будут легкими. Даже если «Бавария» согласится на продажу, мадридцам, возможно, придется потратить рекордную сумму.

Теперь главный вопрос — сможет ли Флорентино Перес реализовать свою очередную идею о громком трансфере?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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