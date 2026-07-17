Роботакси Зукс, принадлежащие Amazon, отзывают из-за задымления

·17·Технологии
Роботакси Зукс, принадлежащие Amazon, отзывают из-за задымления

Стартап Зукс, принадлежащий компании Amazon, объявил об отзыве программного обеспечения для своих беспилотных роботакси. Это решение было вызвано инцидентом, произошедшим в июне: автономное транспортное средство компании столкнулось с трудностями при движении в зоне сильного задымления от пожара, что помешало работе экстренных служб. Эта ситуация демонстрирует, что робототехника и AI все еще имеют недостатки в сложных реальных условиях. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Сообщается, что инцидент произошел в конце июня, но подробности стали известны только сейчас. Когда роботакси Зукс оказалось в зоне пожара, система дезориентировалась из-за густого дыма, окутавшего всё вокруг. Автомобиль резко затормозил и попытался покинуть место происшествия, но в итоге остановился. По счастливой случайности в салоне не было пассажиров, и никто не пострадал.

Безопасность и чрезвычайные ситуации

Согласно данным Национального управления безопасности дорожного движения США (НХТСА), роботакси въехало в зону, которая еще не была оцеплена пожарными. После того как автомобиль потерял управление, потребовалось вмешательство удаленного оператора. Оператор сдал транспортное средство назад, освободив дорогу для пожарных. Как пишет издание иксбт.ком, этот случай вызвал серьезные претензии со стороны руководства НХТСА.

Администратор НХТСА Джонатан Моррисон в письме к разработчикам автономных автомобилей подчеркнул, что создание помех работе экстренных служб является недопустимым. По его словам, места пожаров или аварий — это не «редкие случаи», а повседневная реальность. Поэтому роботакси должны распознавать такие ситуации и правильно на них реагировать, в противном случае это расценивается как технический недочет.

Системные проблемы и обновления

Зукс выпустила обновление программного обеспечения для своего парка из 105 автомобилей. По словам представителей компании, новый алгоритм улучшает работу датчиков в задымленной среде и предотвращает подобные ситуации. Стоит отметить, что это не первый отзыв для Зукс в текущем году. Ранее, в марте, ПО уже подвергалось доработке из-за проблем с резким торможением.

Не только Зукс, но и другие гиганты отрасли, такие как Ваймо, сталкиваются с похожими проблемами. По данным TechCrunch, до марта текущего года роботакси Ваймо как минимум шесть раз препятствовали работе экстренных служб. В некоторых случаях спасателям приходилось вручную отодвигать роботакси. Это свидетельствует о том, что для полной интеграции автономных транспортных средств в городскую инфраструктуру предстоит проделать еще много работы.

В настоящее время Зукс тестирует свои услуги в Лас-Вегасе и Сан-Франциско. Роботакси компании имеют уникальный дизайн: в них отсутствуют руль и педали. В связи с этим для начала коммерческой деятельности компания ожидает получения исключения из федеральных стандартов безопасности. Если технические проблемы будут устранены, этот проект может полностью изменить систему городского транспорта.

ZooxРоботаксиAmazonNHTSAТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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