Новая эра в мире стартапов: секреты привлечения инвестиций без готового продукта

·32·Технологии
Новая эра в мире стартапов: секреты привлечения инвестиций без готового продукта

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (AI) формирует новые требования в стартап-экосистеме. Сегодня многие инвесторы требуют готовый продукт уже на начальных этапах проекта, что создает трудности для молодых предпринимателей. В рамках конференции TechCrunch Disrupt 2026 в Сан-Франциско было объявлено о проведении специальной сессии, посвященной именно этому вопросу. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным TechCrunch, на панельной дискуссии под названием "Виннинг Пре-Сид Витут а Продукт" будет проанализировано, как основатели, у которых еще нет готового продукта (MVP), но есть перспективная идея, могут получить финансирование на стадии пре-сид. Это особенно важно сейчас, когда АИ-стартапы захватывают рынок, а конкуренция становится все более жесткой.

Искусство убеждения инвесторов

На мероприятии отраслевые эксперты научат методам правильной презентации идеи (сторйтеллинг) и способам вызова твердого доверия к проекту у инвесторов. В настоящее время инвесторы уделяют большое внимание не только техническому решению, но и мировоззрению основателя, а также его подходу к решению проблем. Этот опыт может быть полезен и для молодых стартаперов из Узбекистана, так как культура венчурного капитала формируется и на местном рынке.

В сессии примет участие основатель Axiom Партнерс Венкатачалам. Ранее он работал в компаниях Хосла Вентурес и Сокиал Капитал, став одним из первых инвесторов таких успешных проектов, как Groq, ГалилеоАИ и ФирефлиесАИ. Его новый фонд объемом 52 миллиона долларов направлен на объединение основателей в сфере AI с опытными специалистами.

Также своим опытом поделится управляющий партнер Труе Вентурес Агарвал. С 2008 года он работал с более чем 500 компаниями и 1000 основателями. По мнению Агарвала, изменение корпоративной инфраструктуры в эпоху искусственного интеллекта открывает двери для новых возможностей, и в этом процессе зрелость идеи играет ключевую роль.

Экономическая инклюзивность и акселерация

В обсуждении также примет участие представитель Слаусон & Ко. Клементс, который остановится на вопросах поддержки малого бизнеса и расширения экономических возможностей. Акселерационная программа, созданная при его компании, помогает начинающим предпринимателям найти свой путь.

В ходе конференции будут рассмотрены следующие основные направления:

  • Переговоры с инвесторами при отсутствии продукта;
  • Принятие операционных решений и разработка стратегии выхода на рынок (го-то-маркет);
  • Ускорение развития проекта с помощью инструментов AI;
  • Последние тренды и требования на рынке венчурного капитала.
Мероприятие TechCrunch Disrupt 2026 запланировано на 13-15 октября в центре Москоне Вест. Эта конференция является одной из самых влиятельных платформ для мирового технологического сообщества, и ожидается, что полученные на ней знания определят успех стартапов.

СтартапИнвестицииTechCrunchИскусственный ИнтеллектБизнес
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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