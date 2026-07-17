Ител представила компактный внешний аккумулятор Зено для зарядки ноутбуков

Бренд Ител, известный своими доступными устройствами на рынке современной электроники, представил новую серию внешних аккумуляторов (повербанк) Зено. Эта линейка привлекает внимание пользователей возможностью зарядки не только смартфонов, но и ноутбуков. По данным иксбт.ком, новые устройства сочетают в себе высокую мощность и компактный дизайн. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Серия Зено выпущена в двух вариантах емкости — 10 000 и 20 000 mAh. Обе модели поддерживают технологию быстрой зарядки мощностью до 45 В. Этого показателя достаточно для полной зарядки планшетов и энергоэффективных ноутбуков, что делает устройство незаменимым спутником не только для повседневного использования, но и для длительных поездок.

Удобство и инновационные дизайнерские решения

Одной из ключевых особенностей новых аккумуляторов является встроенный в корпус плетеный кабель USB-C. Такое решение избавляет пользователя от необходимости носить с собой отдельный провод. Прочное тканевое покрытие кабеля обеспечивает его долговечность и снижает риск повреждений.

На корпусе устройства расположен специальный светодиодный (ЛЭД) дисплей, который в режиме реального времени точно отображает оставшийся процент заряда аккумулятора. Это позволяет пользователю контролировать уровень энергии и предотвращать непредвиденные ситуации. В качестве материала корпуса использован огнестойкий пластик АБС+ПК.

Безопасность и эффективность

Перегрев устройства;

Скачки напряжения;

Короткое замыкание;

Чрезмерная зарядка (оверчарге).

Инженеры Ител уделили особое внимание системе безопасности устройства. Серия Зено оснащена многоуровневой системой защиты, которая предотвращает следующие риски:

Учитывая широкое распространение продукции бренда Ител на рынке Узбекистана, ожидается, что новые модели вскоре появятся и на местных прилавках. Особенно удобной возможность зарядки мощностью 45 В станет для фрилансеров и студентов, работающих с ноутбуками.

Сообщается, что продажи серии Зено начнутся в Индии 23 июля. В вопросе ценообразования компания сохранила свою традиционную политику доступности: модель на 10 000 mAh оценивается примерно в 20 долларов, а более мощная версия на 20 000 mAh — около 30 долларов. Ожидается, что по сравнению с конкурентами, предлагающими аналогичные характеристики, решение от Ител быстро займет свое место на рынке.