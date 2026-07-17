Технология Starlink Мобиле пришла в Европу: обычные смартфоны подключаются к спутнику

·13·Технологии
Технология Starlink Мобиле пришла в Европу: обычные смартфоны подключаются к спутнику

Компания SpaceX начала тестирование своей революционной технологии Директ то Келл на европейском рынке. В рамках проекта Starlink Мобиле в Италии создается возможность прямого подключения обычных смартфонов к спутниковой сети. Ожидается, что это новшество откроет новую эру в сфере мобильной связи, так как качество соединения больше не будет зависеть от наземных базовых станций. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, для реализации этого проекта SpaceX подписала соглашение о партнерстве с крупными итальянскими операторами — Фаствеб и Водафоне. В результате этого сотрудничества владельцы любых смартфонов с поддержкой 4Г смогут подключаться к сети даже в тех местах, где отсутствует наземное покрытие. Это особенно важно для горных и труднодоступных районов.

Апеннинские горы выбраны в качестве площадки для испытаний

Первые тесты проекта пройдут в Апеннинских горах в центральной части Италии. Этот регион отличается сложным рельефом и низкой плотностью населения. В таких условиях строительство и обслуживание традиционной инфраструктуры мобильной связи экономически невыгодно. Если испытания пройдут успешно, планируется расширение сервиса на всю страну.

Главная особенность технологии Директ то Келл заключается в том, что низкоорбитальные спутники Starlink выполняют функции базовых станций в космосе. От пользователей не требуется покупка специальных смартфонов, замена СИМ-карты или установка дополнительного оборудования. Процесс переключения со стандартной мобильной сети на спутниковую происходит полностью автоматически.

Пока возможности сервиса несколько ограничены. На первом этапе тестирования пользователи смогут воспользоваться следующими услугами:

  • обмен СМС и ММС сообщениями;
  • переписка через мессенджеры, такие как WhatsApp;
  • использование Google Maps и других интернет-приложений.

Пока доступна только передача данных

Стоит отметить, что технология пока не поддерживает традиционные голосовые вызовы, включая звонки в экстренные службы. По этой причине жителям отдаленных районов по-прежнему приходится полагаться на наземное покрытие или специальные спутниковые телефоны для голосовой связи. Однако SpaceX работает над устранением этих ограничений в будущем.

Эта технология имеет большое значение и для таких стран с обширными горными и пустынными территориями, как Узбекистан. Ожидается, что система, которая будет внедрена в глобальном масштабе, сможет положить конец перебоям с интернетом и связью даже в самых отдаленных селах. А пока мировое сообщество внимательно следит за результатами испытаний в Италии.

SpaceXStarlinkСмартфонТехнологииИталия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Роботакси Зукс, принадлежащие Amazon, отзывают из-за задымленияРоботакси Зукс, принадлежащие Amazon, отзывают из-за задымленияСегодня, 19:22США разрешили поставки чипов NVIDIA Х200 в КитайСША разрешили поставки чипов NVIDIA Х200 в КитайСегодня, 18:59SpaceX ускорила строительство нового космодрома для крупнейшей в мире ракетыSpaceX ускорила строительство нового космодрома для крупнейшей в мире ракетыСегодня, 18:22Huawei представила суперкомпьютер Atlas 950 СуперПоД для искусственного интеллектаHuawei представила суперкомпьютер Atlas 950 СуперПоД для искусственного интеллектаСегодня, 17:56Geely представила первую в мире электрическую трансмиссию 16-в-1: Рекордная эффективностьGeely представила первую в мире электрическую трансмиссию 16-в-1: Рекордная эффективностьСегодня, 17:28Новая эра на рынке AI: Генерал Компуте привлекла 400 миллионов долларов инвестицийНовая эра на рынке AI: Генерал Компуте привлекла 400 миллионов долларов инвестицийСегодня, 17:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли