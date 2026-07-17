Технология Starlink Мобиле пришла в Европу: обычные смартфоны подключаются к спутнику

Компания SpaceX начала тестирование своей революционной технологии Директ то Келл на европейском рынке. В рамках проекта Starlink Мобиле в Италии создается возможность прямого подключения обычных смартфонов к спутниковой сети. Ожидается, что это новшество откроет новую эру в сфере мобильной связи, так как качество соединения больше не будет зависеть от наземных базовых станций. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, для реализации этого проекта SpaceX подписала соглашение о партнерстве с крупными итальянскими операторами — Фаствеб и Водафоне. В результате этого сотрудничества владельцы любых смартфонов с поддержкой 4Г смогут подключаться к сети даже в тех местах, где отсутствует наземное покрытие. Это особенно важно для горных и труднодоступных районов.

Апеннинские горы выбраны в качестве площадки для испытаний

Первые тесты проекта пройдут в Апеннинских горах в центральной части Италии. Этот регион отличается сложным рельефом и низкой плотностью населения. В таких условиях строительство и обслуживание традиционной инфраструктуры мобильной связи экономически невыгодно. Если испытания пройдут успешно, планируется расширение сервиса на всю страну.

Главная особенность технологии Директ то Келл заключается в том, что низкоорбитальные спутники Starlink выполняют функции базовых станций в космосе. От пользователей не требуется покупка специальных смартфонов, замена СИМ-карты или установка дополнительного оборудования. Процесс переключения со стандартной мобильной сети на спутниковую происходит полностью автоматически.

Пока возможности сервиса несколько ограничены. На первом этапе тестирования пользователи смогут воспользоваться следующими услугами:

обмен СМС и ММС сообщениями;

переписка через мессенджеры, такие как WhatsApp;

использование Google Maps и других интернет-приложений.

Пока доступна только передача данных

Стоит отметить, что технология пока не поддерживает традиционные голосовые вызовы, включая звонки в экстренные службы. По этой причине жителям отдаленных районов по-прежнему приходится полагаться на наземное покрытие или специальные спутниковые телефоны для голосовой связи. Однако SpaceX работает над устранением этих ограничений в будущем.

Эта технология имеет большое значение и для таких стран с обширными горными и пустынными территориями, как Узбекистан. Ожидается, что система, которая будет внедрена в глобальном масштабе, сможет положить конец перебоям с интернетом и связью даже в самых отдаленных селах. А пока мировое сообщество внимательно следит за результатами испытаний в Италии.