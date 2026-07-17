86-летний вице-премьер Уганды снова в центре обсуждений

Второй вице-премьер Уганды, 86-летний генерал Мозес Али, считается одним из политических деятелей страны с самым долгим стажем. Он начал свою военную карьеру в 1968 году, а в период правления Иди Амина занимал посты министра финансов, внутренних дел и спорта. Позже он стал близким союзником президента Йовери Мусевени.

В январе 2026 года Мозес Али был переизбран в парламент от округа Аджумани-Уэст. Несмотря на критику по поводу его здоровья и возраста, сторонники поддержали его как политика, много лет прослужившего стране.

В ходе избирательной кампании Али лично не участвовал во многих мероприятиях, обращаясь к избирателям в основном через свою команду. В марте распространились кадры, на которых видно, как он покидает публичное мероприятие с помощью телохранителей. Эта ситуация вновь обострила в Уганде дискуссии о политическом лидерстве, возрасте и состоянии здоровья.