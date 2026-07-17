Цена на Fiat 500e резко снизилась: итальянский электромобиль стал дешевле гибридной модели

Итальянский бренд Fiat принял решение значительно снизить цены на свой популярный электромобиль Fiat 500e. В рамках программы правительства Великобритании по поддержке электромобилей (Электрик Кар Грант) эта модель была признана достойной максимальных льгот. В результате начальная цена автомобиля упала до 17 245 фунтов стерлингов, что сделало его одним из самых доступных электромобилей на рынке. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Примечательно, что после этой скидки Fiat 500e стал продаваться даже на 1750 фунтов стерлингов дешевле, чем его версия с двигателем внутреннего сгорания Fiat 500 Хйбрид. По данным издания Autocar, такая ценовая политика является стратегическим шагом бренда, направленным на восстановление показателей продаж и выполнение экологических требований. В настоящее время на рынке лишь немногие модели, такие как Дакиа Спринг, Leapmotor T03, Дакиа Сандеро и Kia Пиканто, предлагаются по более низкой цене.

Кризис продаж и новая стратегия

В последнее время бренд Fiat сталкивается с серьезными трудностями на рынке Великобритании. Согласно статистическим данным, в первом полугодии текущего года продажи компании сократились на 39 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Модель Fiat 500e в прошлом году была зарегистрирована в количестве менее 1000 единиц. Снижение цен поможет бренду выполнить требования мандата Зеро Эмиссионс Вехикле (ЗЭВ).

Согласно этому законодательному требованию, производители обязаны обеспечивать, чтобы определенная часть продаваемых ими ежегодно автомобилей (в текущем году — каждый третий автомобиль) была электрической. Если этот показатель не будет достигнут, компании придется платить штраф в размере 12 000 фунтов стерлингов за каждый проданный сверх нормы бензиновый автомобиль. Увеличение продаж Fiat 500e позволит бренду более свободно продавать свой популярный кроссовер Fiat 600 и новые модели Grande Panda.

Ожидаются технические обновления

В настоящее время Fiat 500e предлагается с двумя вариантами аккумуляторов. Версия, предназначенная для передвижения по городу, преодолевает 118 миль (около 190 км) на одном заряде, а стандартная версия способна проехать 199 миль (320 км). В следующем году планируется значительное обновление модели, которая будет оснащена более емкими аккумуляторами с высокой плотностью энергии.

Это обновление поможет Fiat 500e конкурировать с новым поколением компактных электромобилей, в частности с Renault Твинго. По мнению экспертов, снижение цены и расширение технических возможностей послужат укреплению позиций бренда Fiat на рынке электромобилей. В то время как на рынке Узбекистана растет интерес к компактным городским автомобилям, подобные доступные решения свидетельствуют о важных трендах в международной автомобильной промышленности.