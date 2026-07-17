19-летнее загадочное совпадение: Месси и Ямаль встретятся в финале

·36·Спорт
19-летнее загадочное совпадение: Месси и Ямаль встретятся в финале

Знаменитая фотография, которая сегодня поражает футбольный мир, была сделана ровно 19 лет назад. На ней запечатлены еще младенец Ламин Ямаль и молодая звезда «Барселоны» Лионель Месси.

Теперь же судьба сводит их на поле в качестве соперников в финале чемпионата мира, который состоится 19 июля. Самое интересное, что в этой истории немало совпадений, связанных с числом 19.

Младенцу со знаменитого фото теперь 19 лет

Фотография, на которой запечатлены Месси и Ламин Ямаль, была сделана в 2007 году. Тогда Ямаль был еще младенцем нескольких месяцев от роду, а Месси — молодым футболистом, делающим первые шаги к вершинам мирового футбола.

Спустя 19 лет Ламину Ямалю исполнилось 19 лет, и он дошел до финала чемпионата мира в составе сборной Испании.

Младенец, который когда-то был на руках у Месси, теперь стал одним из его главных соперников. Иногда футбол пишет сценарии, которые кажутся невероятными.

Месси также играл под 19-м номером в «Барселоне»

В период, когда была сделана знаменитая фотография, Лионель Месси выступал за «Барселону» под 19-м номером.

Сегодня именно этот номер выбрал Ламин Ямаль в национальной сборной Испании. Таким образом, число 19, объединяющее двух футболистов, снова оказалось в центре внимания:

  • фотография была сделана 19 лет назад;

  • Ламину Ямалю исполнилось 19 лет;

  • Месси играл в «Барселоне» под 19-м номером;

  • Ямаль выбрал 19-й номер в составе Испании;

  • финал состоится 19 июля.

Тем, кто верит в нумерологию, вряд ли будет легко назвать такие совпадения случайностью.

От одной фотографии до финала чемпионата мира

Футбольные пути Месси и Ямаля приходятся на разные эпохи. Аргентинская звезда уже стал одним из величайших игроков в истории футбола.

Ямаль же считается одним из тех футболистов, кто ближе всех подобрался к рекордам и наследию Месси, выступая в качестве главного героя нового поколения.

Теперь 39-летняя легенда и 19-летняя новая звезда сразятся за звание чемпиона мира.

19-летнее загадочное совпадение: Месси и Ямаль встретятся в финале

Исторический финал пройдет 19 июля

В решающем матче чемпионата мира 2026 года встретятся сборные Испании и Аргентины.

Месси постарается завоевать свой второй титул чемпиона мира. А у Ямаля есть шанс привести Испанию к величайшему трофею новой эры.

Два футболиста, встретившиеся на одном фото 19 лет назад, 19 июля сойдутся лицом к лицу в качестве соперников на самом важном футбольном поле мира. Иногда кажется, что сама судьба неравнодушна к нумерологии.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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