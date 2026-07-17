Представлен reMarkable Paper Pure: новый планшет без отвлекающих функций

В эпоху цифровых технологий смартфоны и ноутбуки постоянно отвлекают нас уведомлениями. Норвежская компания reMarkable представила решение этой проблемы — свой новый планшет reMarkable Paper Pure. В отличие от традиционных планшетов, этот гаджет разработан для того, чтобы оградить пользователя от интернета и социальных сетей, позволяя сосредоточиться исключительно на чтении и письме. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Новый reMarkable Paper Pure является логическим продолжением модели reMarkable 2, выпущенной шесть лет назад и добившейся большого успеха. Несмотря на то, что ранее компания выпустила модель Папер Pro с цветным экраном, Paper Pure вернулся к классическому монохромному (черно-белому) дисплею. Согласно данным иксбт.ком, цена устройства установлена на уровне 399 долларов, и ожидается, что оно станет оптимальным рабочим инструментом для писателей, дизайнеров и исследователей.

Технические возможности и изменения в дизайне

Планшет оснащен 10,3-дюймовым экраном, размер которого совпадает с предыдущей версией. Однако инженеры изменили разрешение и соотношение сторон дисплея, сделав его немного шире и ниже. Это изменение позволяет размещать больше информации на горизонтальной строке при чтении и письме. Главное преимущество устройства — максимальная передача ощущений от письма ручкой по бумаге.

С точки зрения программного обеспечения также были внесены значительные обновления. Теперь пользователи могут синхронизировать свои календари с планшетом. Эта функция позволяет делать быстрые заметки во время встреч, мгновенно преобразовывать их в цифровой текст и отправлять по электронной почте. Также была усовершенствована система поиска по рукописному тексту, что значительно упростило поиск нужного слова среди всех заметок.

Интеграция с облачными сервисами

reMarkable Paper Pure идеально интегрирован с современными облачными системами хранения данных. Пользователи могут напрямую импортировать документы из Google Drive, Dropbox или OneDrive и работать с ними. Каждый загруженный документ открывается в виде отдельного блокнота, что делает удобным выделение текста и оставление комментариев.

Интерес к таким устройствам растет и на рынке Узбекистана, особенно в академических кругах и среди творческих людей, где технология «электронной бумаги» занимает свою нишу. Возможность просматривать и редактировать все заметки на компьютере через новое веб-приложение планшета Paper Pure превращает его не только в самостоятельный гаджет, но и в важную часть рабочей экосистемы.