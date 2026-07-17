Представлен reMarkable Paper Pure: новый планшет без отвлекающих функций

·26·Технологии
Представлен reMarkable Paper Pure: новый планшет без отвлекающих функций

В эпоху цифровых технологий смартфоны и ноутбуки постоянно отвлекают нас уведомлениями. Норвежская компания reMarkable представила решение этой проблемы — свой новый планшет reMarkable Paper Pure. В отличие от традиционных планшетов, этот гаджет разработан для того, чтобы оградить пользователя от интернета и социальных сетей, позволяя сосредоточиться исключительно на чтении и письме. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Новый reMarkable Paper Pure является логическим продолжением модели reMarkable 2, выпущенной шесть лет назад и добившейся большого успеха. Несмотря на то, что ранее компания выпустила модель Папер Pro с цветным экраном, Paper Pure вернулся к классическому монохромному (черно-белому) дисплею. Согласно данным иксбт.ком, цена устройства установлена на уровне 399 долларов, и ожидается, что оно станет оптимальным рабочим инструментом для писателей, дизайнеров и исследователей.

Технические возможности и изменения в дизайне

Планшет оснащен 10,3-дюймовым экраном, размер которого совпадает с предыдущей версией. Однако инженеры изменили разрешение и соотношение сторон дисплея, сделав его немного шире и ниже. Это изменение позволяет размещать больше информации на горизонтальной строке при чтении и письме. Главное преимущество устройства — максимальная передача ощущений от письма ручкой по бумаге.

С точки зрения программного обеспечения также были внесены значительные обновления. Теперь пользователи могут синхронизировать свои календари с планшетом. Эта функция позволяет делать быстрые заметки во время встреч, мгновенно преобразовывать их в цифровой текст и отправлять по электронной почте. Также была усовершенствована система поиска по рукописному тексту, что значительно упростило поиск нужного слова среди всех заметок.

Интеграция с облачными сервисами

reMarkable Paper Pure идеально интегрирован с современными облачными системами хранения данных. Пользователи могут напрямую импортировать документы из Google Drive, Dropbox или OneDrive и работать с ними. Каждый загруженный документ открывается в виде отдельного блокнота, что делает удобным выделение текста и оставление комментариев.

Интерес к таким устройствам растет и на рынке Узбекистана, особенно в академических кругах и среди творческих людей, где технология «электронной бумаги» занимает свою нишу. Возможность просматривать и редактировать все заметки на компьютере через новое веб-приложение планшета Paper Pure превращает его не только в самостоятельный гаджет, но и в важную часть рабочей экосистемы.

reMarkablePaper PureПланшетТехнологииГаджеты
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Linus Torvalds и искусственный интеллект: основатель Линукс резко ответил критикамLinus Torvalds и искусственный интеллект: основатель Линукс резко ответил критикамСегодня, 20:53Патреон усилил борьбу с ИИ-ботами: теперь без спросаПатреон усилил борьбу с ИИ-ботами: теперь без спросаСегодня, 20:24Сбой в системе Amazon: пользователям AWS начислили миллиардные долгиСбой в системе Amazon: пользователям AWS начислили миллиардные долгиСегодня, 20:22Назван самый долговечный аккумулятор для электромобилей TeslaНазван самый долговечный аккумулятор для электромобилей TeslaСегодня, 20:21Новая эра в мире стартапов: секреты привлечения инвестиций без готового продуктаНовая эра в мире стартапов: секреты привлечения инвестиций без готового продуктаСегодня, 19:58Ител представила компактный внешний аккумулятор Зено для зарядки ноутбуковИтел представила компактный внешний аккумулятор Зено для зарядки ноутбуковСегодня, 19:50
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли