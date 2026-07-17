Футболка Пеле с финала чемпионата мира продана на аукционе почти за 5 млн долларов!

Футболка, в которой Пеле играл в финале чемпионата мира 1958 года против Швеции, была продана на аукционе за 4,88 млн долларов. Эта цена стала новым рекордом для предметов коллекции, принадлежавших легендарному футболисту.

В том финале Бразилия обыграла Швецию со счетом 5:2. Пеле на тот момент было всего 17 лет, и в финальном матче он дважды поразил ворота соперника.

После финала он подарил футболку своему партнеру по сборной Диди. Позже Диди передал эту форму в Спортивный музей в Рио-де-Жанейро.

Эта футболка, проданная на аукционе Сотебй'с, побила предыдущий рекорд, связанный с Пеле. До этого самым дорогим предметом была его карточка игрока 1958 года, которая в 2022 году была приобретена за 1,33 млн долларов.

Футболка Пеле заняла второе место среди самых дорогих футболок в истории футбола. Она уступает только футболке Диего Марадоны, в которой он играл против Англии на мундиале 1986 года и которая была продана за 9,28 млн долларов.