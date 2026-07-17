Грэм Сунесс жестко раскритиковал Деклана Райса: он больше не будет прогрессировать

Известный футбольный эксперт и легенда «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказал неожиданное и крайне резкое мнение об игроке сборной Англии и полузащитнике «Арсенала» Деклане Райсе. Сунесс утверждает, что 27-летний футболист уже достиг своего пика, и в его игре больше не будет прогресса. Эта критика прозвучала после неудачного выступления сборной Англии на крупном турнире. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

В интервью изданию Спортс Ункенсоред Сунесс назвал Деклана Райса и его товарища по команде Эллиота Андерсона технически ограниченными игроками. По мнению эксперта, эти двое на поле занимаются лишь перепасовкой (рекйклинг), но не способны на креативные действия, создающие серьезную угрозу воротам соперника. В частности, было отмечено, что стиль игры Райса не в полной мере отвечает требованиям современного футбола.

Сравнение с Родри

Грэм Сунесс привел в пример звезду сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри, чтобы доказать свою точку зрения. По его словам, Родри является полной противоположностью Деклана Райса. Родри доказывает, что он лучший опорный полузащитник в мире благодаря своему видению поля, выбору передач и поддержке атаки.

«Даже когда Испания ведет в счете, Родри продолжает идти вперед. Он не просто отдает мяч ближнему или назад, а обеспечивает атакующую мощь своей команды. Деклан Райс и Андерсон в этом плане сильно отстают», — добавил Сунесс. По его мнению, игре Райса не хватает нестандартных решений и креативности.

Не полузащита, а линия обороны

Интересно, что Сунесс подчеркнул, что наиболее подходящей позицией для Деклана Райса является не полузащита, а центр обороны. Несмотря на то, что эксперт высоко оценил физическую форму, дисциплину и отношение игрока к делу, он выразил сомнение в том, что тот является «полузащитником мирового класса».

«Его отношение к игре, атлетизм и самоотдачу с первой до последней минуты нельзя критиковать. Но он не креативный футболист. Думаю, он мог бы стать хорошим центральным защитником, так как в полузащите ему не хватает созидания», — говорит специалист.

Для справки, Деклан Райс является одним из ключевых игроков «Арсенала» в прошлом сезоне и в составе сборной. Однако подобные высказывания опытных специалистов, таких как Сунесс, естественно, вызывают большие дискуссии в футбольном сообществе. Пока сам футболист или тренерский штаб «Арсенала» не отреагировали на эту критику.