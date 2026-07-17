Грэм Сунесс жестко раскритиковал Деклана Райса: он больше не будет прогрессировать

·28·Спорт
Грэм Сунесс жестко раскритиковал Деклана Райса: он больше не будет прогрессировать

Известный футбольный эксперт и легенда «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказал неожиданное и крайне резкое мнение об игроке сборной Англии и полузащитнике «Арсенала» Деклане Райсе. Сунесс утверждает, что 27-летний футболист уже достиг своего пика, и в его игре больше не будет прогресса. Эта критика прозвучала после неудачного выступления сборной Англии на крупном турнире. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

В интервью изданию Спортс Ункенсоред Сунесс назвал Деклана Райса и его товарища по команде Эллиота Андерсона технически ограниченными игроками. По мнению эксперта, эти двое на поле занимаются лишь перепасовкой (рекйклинг), но не способны на креативные действия, создающие серьезную угрозу воротам соперника. В частности, было отмечено, что стиль игры Райса не в полной мере отвечает требованиям современного футбола.

Сравнение с Родри

Грэм Сунесс привел в пример звезду сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри, чтобы доказать свою точку зрения. По его словам, Родри является полной противоположностью Деклана Райса. Родри доказывает, что он лучший опорный полузащитник в мире благодаря своему видению поля, выбору передач и поддержке атаки.

«Даже когда Испания ведет в счете, Родри продолжает идти вперед. Он не просто отдает мяч ближнему или назад, а обеспечивает атакующую мощь своей команды. Деклан Райс и Андерсон в этом плане сильно отстают», — добавил Сунесс. По его мнению, игре Райса не хватает нестандартных решений и креативности.

Не полузащита, а линия обороны

Интересно, что Сунесс подчеркнул, что наиболее подходящей позицией для Деклана Райса является не полузащита, а центр обороны. Несмотря на то, что эксперт высоко оценил физическую форму, дисциплину и отношение игрока к делу, он выразил сомнение в том, что тот является «полузащитником мирового класса».

«Его отношение к игре, атлетизм и самоотдачу с первой до последней минуты нельзя критиковать. Но он не креативный футболист. Думаю, он мог бы стать хорошим центральным защитником, так как в полузащите ему не хватает созидания», — говорит специалист.

Для справки, Деклан Райс является одним из ключевых игроков «Арсенала» в прошлом сезоне и в составе сборной. Однако подобные высказывания опытных специалистов, таких как Сунесс, естественно, вызывают большие дискуссии в футбольном сообществе. Пока сам футболист или тренерский штаб «Арсенала» не отреагировали на эту критику.

АрсеналДеклан РайсАнглияФутболГрэм Сунесс
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лапорта высказался о Месси и Ямале перед финаломЛапорта высказался о Месси и Ямале перед финаломСегодня, 17:52Хосеп Гвардиола откровенно рассказал, почему отошел от футбола...Хосеп Гвардиола откровенно рассказал, почему отошел от футбола...Сегодня, 17:50«ПСЖ» установил неожиданную цену за Брэдли Баркола...«ПСЖ» установил неожиданную цену за Брэдли Баркола...Сегодня, 17:47Возинья перед финалом сделал неожиданное заявление о Месси и ЯмалеВозинья перед финалом сделал неожиданное заявление о Месси и ЯмалеСегодня, 17:44Джуд Беллингем поделился стихотворением водителя после поражения в полуфинале ЧМДжуд Беллингем поделился стихотворением водителя после поражения в полуфинале ЧМСегодня, 17:30Самый дешевый билет на финал между Испанией и Аргентиной превысил 8 тысяч долларовСамый дешевый билет на финал между Испанией и Аргентиной превысил 8 тысяч долларовСегодня, 17:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе