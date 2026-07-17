Президент Южной Кореи продал свой личный дом и остался без жилья

Южная Корея: стало известно, что президент Ли Чжэ Мён продал свой личный дом. Квартира расположена в городе Соннам недалеко от Сеула и принадлежала президенту и его супруге Ким Хе Гён с 1998 года.

Площадь квартиры составляет 164 квадратных метра. Ли Чжэ Мён выставил её на продажу в феврале за 2,9 миллиарда вон, что составляет примерно 1,9 миллиона долларов США. Квартира была приобретена по указанной цене.

Президент связал этот шаг с политикой правительства, направленной на стабилизацию рынка недвижимости. По его мнению, такое решение послужит укреплению доверия общественности.

На совещании правительства, посвященном жилищной политике, Ли Чжэ Мён с юмором отреагировал на ситуацию, заявив: «Теперь у меня нет дома».

В настоящее время президент и его супруга проживают в официальной президентской резиденции в Сеуле.