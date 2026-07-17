Самый дешевый билет на финал между Испанией и Аргентиной превысил 8 тысяч долларов

·29·Спорт
Самый дешевый билет на финал между Испанией и Аргентиной превысил 8 тысяч долларов

Цены на билеты на финал чемпионата мира достигли высокого уровня. Сообщается, что самый дешевый билет на решающий матч, который, как ожидается, пройдет между Испанией и Аргентиной, продается по цене от 8,1 тысячи долларов.

Согласно данным, стоимость ВИП-мест оценивается от 180 тысяч до 257 тысяч долларов. Максимальные цены достигают 260 тысяч долларов.

Цены на места средней комфортности выросли от 32 тысяч до 90 тысяч долларов. Это свидетельствует об очень высоком спросе на финальную игру.

Места на стадионе с ограниченным обзором, включая сиденья за табло, также стоят недешево. Такие билеты продаются по цене около 8,1 тысячи долларов.

Ожидается, что в финале встретятся сборные Испании и Аргентины. Обе команды находятся в центре внимания болельщиков перед решающим матчем.

Жаҳон чемпионатиИспанияАргентинаФиналЧиптаVIP
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Nodirbek Razzokov
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