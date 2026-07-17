Новая эра на рынке AI: Генерал Компуте привлекла 400 миллионов долларов инвестиций

·29·Технологии
Новая эра на рынке AI: Генерал Компуте привлекла 400 миллионов долларов инвестиций

С развитием технологий искусственного интеллекта (AI) участники рынка теперь уделяют большое внимание не только обучению моделей, но и этапу их эффективного использования (инференке). Стартап Генерал Компуте привлек кредитные средства в размере 400 миллионов долларов от инвестиционной фирмы Уппер90. Особенность этой сделки заключается в том, что она может стать первой в истории крупной финансовой операцией, обеспеченной специализированными чипами для инференса. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

До сих пор основное внимание на рынке AI было сосредоточено на дорогостоящих графических процессорах (GPU) таких компаний, как NVIDIA. Однако чипы SambaNova, используемые Генерал Компуте, предназначены для более быстрого и дешевого запуска готовых моделей. По данным TechCrunch, рынок теперь стремится запускать модели с открытым исходным кодом (опен-сурке) на экономически эффективных инфраструктурах, что станет альтернативой дорогим сервисам гигантов, таких как OpenAI или Anthropic.

Преимущества чипов для инференса и новая стратегия

Компания Генерал Компуте была основана Финном Пукловски и, в отличие от традиционных облачных сервисов, таких как AWS или Azure, нацелена на создание «необлака» (неоклуд), предназначенного исключительно для рабочих нагрузок AI. Чипы СН50 компании отличаются энергоэффективностью и не требуют дорогостоящих систем водяного охлаждения. Это позволяет быстрее развертывать данные чипы в различных центрах обработки данных.

Представители компании подчеркивают, что новые чипы могут выполнять процесс инференса в 16 раз быстрее, чем облачные системы на базе GPU. Этот показатель критически важен для предприятий, использующих АИ-приложения в режиме реального времени, так как стоимость и скорость каждого запроса (токена) напрямую влияют на эффективность бизнеса.

Изменения на инвестиционном рынке

Соучредитель Уппер90 Билли Либби ранее работал в банке Goldman Sachs и в 2021 году начал практику кредитования под залог ГПУ-чипов. В то время традиционные банки избегали подобных сделок из-за быстрого устаревания чипов и высокого уровня риска. Хотя сегодня GPU от NVIDIA стали основной частью рынка, Уппер90 прогнозирует, что следующая волна будет связана именно со специализированными чипами для инференса.

В настоящее время растет интерес к новым производителям чипов, таким как Groq и Cerebras. Также новые модели, например Кими’с К3, доказали свою способность конкурировать с продуктами ведущих лабораторий в написании кода и выполнении сложных задач. Это еще больше увеличивает спрос на инфраструктуру, поддерживающую модели с открытым исходным кодом.

Подводя итог, можно сказать, что эта крупная сделка между Генерал Компуте и Уппер90 свидетельствует о диверсификации инфраструктуры искусственного интеллекта. Теперь не только суперкомпьютеры, но и специализированные системы, быстро и дешево выполняющие повседневные задачи, становятся основным направлением глобальной технологической гонки.

Искусственный ИнтеллектGeneral ComputeТехнологииЧипИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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