Дедушка в теплом чапане в жаркую погоду рассмешил пользователей сети (видео)
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В Узбекистане в социальных сетях распространяется забавное видео. На нем видно, как пожилой мужчина идет по улице в тюбетейке и теплом чапане, несмотря на высокую температуру воздуха.
Пользователи реагируют на это видео с юмором. В комментариях даже пишут, что «дедушка смеется в лицо жаре».
Ролик вызвал большой интерес у людей. Некоторые связывают такой стиль одежды с привычкой и удобством, другие же называют это одним из самых неожиданных зрелищ в жаркие дни.
Видео активно обсуждается в соцсетях. Многие отмечают, что подобные моменты заставляют людей улыбаться даже в самые знойные летние дни.
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