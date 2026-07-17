Дедушка в теплом чапане в жаркую погоду рассмешил пользователей сети (видео)

В Узбекистане в социальных сетях распространяется забавное видео. На нем видно, как пожилой мужчина идет по улице в тюбетейке и теплом чапане, несмотря на высокую температуру воздуха.

Пользователи реагируют на это видео с юмором. В комментариях даже пишут, что «дедушка смеется в лицо жаре».

Ролик вызвал большой интерес у людей. Некоторые связывают такой стиль одежды с привычкой и удобством, другие же называют это одним из самых неожиданных зрелищ в жаркие дни.

Видео активно обсуждается в соцсетях. Многие отмечают, что подобные моменты заставляют людей улыбаться даже в самые знойные летние дни.