Дедушка в теплом чапане в жаркую погоду рассмешил пользователей сети (видео)

·82·Общество
Дедушка в теплом чапане в жаркую погоду рассмешил пользователей сети (видео)

В Узбекистане в социальных сетях распространяется забавное видео. На нем видно, как пожилой мужчина идет по улице в тюбетейке и теплом чапане, несмотря на высокую температуру воздуха.

Пользователи реагируют на это видео с юмором. В комментариях даже пишут, что «дедушка смеется в лицо жаре».

Ролик вызвал большой интерес у людей. Некоторые связывают такой стиль одежды с привычкой и удобством, другие же называют это одним из самых неожиданных зрелищ в жаркие дни.

Видео активно обсуждается в соцсетях. Многие отмечают, что подобные моменты заставляют людей улыбаться даже в самые знойные летние дни.

Узбекистан
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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