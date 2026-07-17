Самые трогательные моменты выдачи дочери замуж: прощание с родителями и слезы брата (видео)

14 июля в семье известной журналистки, телеведущей и актрисы дубляжа Дилдоры Рустамовой произошло радостное событие. Артистка поделилась на своей странице в социальной сети искренними и трогательными видео со свадьбы своей дочери Шахризоды.

Как стало известно, Шахризода создала семью с молодым человеком по имени Абдулазиз. Среди видеороликов со свадебной церемонии особенно глубоко в сердца многих проникли моменты прощания невесты с родителями. Слезы Шахризоды, обнимающей отца и мать при расставании, называют одним из самых незабываемых моментов в жизни дочери.

Еще одним трогательным эпизодом на видео стал момент с участием младшего брата Шахризоды. Увидев сестру в белом подвенечном платье, он не смог сдержать эмоций и слез. Эти кадры также не оставили равнодушными пользователей социальных сетей.

В свадебном торжестве приняли участие многие артисты и близкие, которые выразили свои добрые пожелания молодой семье. Подписчики в социальных сетях искренне поздравляют Дилдору Рустамову и ее семью, желая новой семье счастья и согласия.