Geely представила первую в мире электрическую трансмиссию 16-в-1: Рекордная эффективность

·25·Технологии
Geely представила первую в мире электрическую трансмиссию 16-в-1: Рекордная эффективность

Китайский автогигант Geely совершил революционный шаг в индустрии электромобилей, представив первую в мире интеллектуальную электрическую трансмиссию Тундер в формате 16-в-1. Эта технология, разработанная дочерней компанией ИнфиМотион, поражает экспертов отрасли своим рекордным коэффициентом полезного действия (КПД) в 93,8%. Этот показатель значительно выше всех существующих на рынке аналогов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Система Тундер объединяет 12 аппаратных функций и 4 программные возможности. По данным иксбт.ком, в состав системы входят двигатель, редуктор, ДКДК-преобразователь, бортовой компьютер, блок распределения питания и различные модули управления (ВКУ, TMS, ХБМС). Благодаря такой высокой степени интеграции удалось отказаться от более чем 180 лишних компонентов, что позволило снизить общий вес устройства до 75 кг.

Технологическое превосходство и компактность

Новая система выполнена не только легкой, но и очень компактной. Корпус изготовлен из магниевого сплава, а его вертикальная высота не превышает 325 мм. Это позволяет создать дополнительные 28 литров свободного пространства в багажнике электромобиля. Также количество высоковольтных проводов сокращено на 30%, а низковольтных — на 15%, что положительно сказывается на себестоимости производства и безопасности.

Система Тундер основана на 800-вольтовой высоковольтной платформе и использует технологию Оне-Чип. Это решение помогло сократить время задержки передачи сигналов управления в среднем с 40 мс до всего 2 мс. В результате значительно возросли скорость отклика электромобиля на команды водителя и точность управления.

Энергоэффективность и искусственный интеллект

В ходе испытаний автомобиль, оснащенный этой системой, установил абсолютный рекорд, потребляя всего 8,2 кВт·ч энергии на 100 км. По циклу КЛТК, приближенному к реальным условиям эксплуатации, этот показатель составляет 10,7 кВт·ч. Основные преимущества системы включают:

  • Оптимизацию энергопотребления с помощью алгоритмов искусственного интеллекта;
  • Способность аккумулировать тепловую энергию при низких температурах (до -18 °К);
  • Экономию энергии на обогрев салона более чем на 40%;
  • Сохранение эффективности двигателя на высоких скоростях.
Для регионов с резко континентальным климатом функция энергосбережения в зимних условиях имеет критическое значение. Известно, что холодная погода значительно сокращает запас хода электромобилей, а решение от Geely направлено на устранение этой проблемы.

Ожидается, что новая система Тундер 16-в-1 впервые дебютирует в модели Geely Galaxy ТТ. С внедрением этой технологии в массовое производство электромобили станут еще легче, экономичнее и динамичнее, что повысит конкурентоспособность бренда на мировом рынке.

GeelyЭлектромобильТехнологииInfiMotionThunder
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Huawei представила суперкомпьютер Atlas 950 СуперПоД для искусственного интеллектаHuawei представила суперкомпьютер Atlas 950 СуперПоД для искусственного интеллектаСегодня, 17:56Новая эра на рынке AI: Генерал Компуте привлекла 400 миллионов долларов инвестицийНовая эра на рынке AI: Генерал Компуте привлекла 400 миллионов долларов инвестицийСегодня, 17:24Представлен робот, поразивший своими акробатическими трюками (видео)Представлен робот, поразивший своими акробатическими трюками (видео)Сегодня, 16:52Huawei установила рекорд на рынке складных смартфонов: серия Пура Кс превзошла ожиданияHuawei установила рекорд на рынке складных смартфонов: серия Пура Кс превзошла ожиданияСегодня, 16:50Гуманоидные роботы для одиноких людей готовятся к продажеГуманоидные роботы для одиноких людей готовятся к продажеСегодня, 16:27Нокиа 300 4Г Повер Банк: 44 дня автономной работы и возможность зарядки смартфоновНокиа 300 4Г Повер Банк: 44 дня автономной работы и возможность зарядки смартфоновСегодня, 15:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли