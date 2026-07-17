Geely представила первую в мире электрическую трансмиссию 16-в-1: Рекордная эффективность

Китайский автогигант Geely совершил революционный шаг в индустрии электромобилей, представив первую в мире интеллектуальную электрическую трансмиссию Тундер в формате 16-в-1. Эта технология, разработанная дочерней компанией ИнфиМотион, поражает экспертов отрасли своим рекордным коэффициентом полезного действия (КПД) в 93,8%. Этот показатель значительно выше всех существующих на рынке аналогов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Система Тундер объединяет 12 аппаратных функций и 4 программные возможности. По данным иксбт.ком, в состав системы входят двигатель, редуктор, ДКДК-преобразователь, бортовой компьютер, блок распределения питания и различные модули управления (ВКУ, TMS, ХБМС). Благодаря такой высокой степени интеграции удалось отказаться от более чем 180 лишних компонентов, что позволило снизить общий вес устройства до 75 кг.

Технологическое превосходство и компактность

Новая система выполнена не только легкой, но и очень компактной. Корпус изготовлен из магниевого сплава, а его вертикальная высота не превышает 325 мм. Это позволяет создать дополнительные 28 литров свободного пространства в багажнике электромобиля. Также количество высоковольтных проводов сокращено на 30%, а низковольтных — на 15%, что положительно сказывается на себестоимости производства и безопасности.

Система Тундер основана на 800-вольтовой высоковольтной платформе и использует технологию Оне-Чип. Это решение помогло сократить время задержки передачи сигналов управления в среднем с 40 мс до всего 2 мс. В результате значительно возросли скорость отклика электромобиля на команды водителя и точность управления.

Энергоэффективность и искусственный интеллект

В ходе испытаний автомобиль, оснащенный этой системой, установил абсолютный рекорд, потребляя всего 8,2 кВт·ч энергии на 100 км. По циклу КЛТК, приближенному к реальным условиям эксплуатации, этот показатель составляет 10,7 кВт·ч. Основные преимущества системы включают:

Оптимизацию энергопотребления с помощью алгоритмов искусственного интеллекта;

Способность аккумулировать тепловую энергию при низких температурах (до -18 °К);

Экономию энергии на обогрев салона более чем на 40%;

Сохранение эффективности двигателя на высоких скоростях.

Для регионов с резко континентальным климатом функция энергосбережения в зимних условиях имеет критическое значение. Известно, что холодная погода значительно сокращает запас хода электромобилей, а решение от Geely направлено на устранение этой проблемы.

Ожидается, что новая система Тундер 16-в-1 впервые дебютирует в модели Geely Galaxy ТТ. С внедрением этой технологии в массовое производство электромобили станут еще легче, экономичнее и динамичнее, что повысит конкурентоспособность бренда на мировом рынке.