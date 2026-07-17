Лондонский клуб Арсенал намерен еще больше усилить состав после успешного выступления в прошлом сезоне. Главный тренер команды Микель Артета рассматривает кандидатуру звезды Ньюкасл Юнайтед Бруно Гимарайнса, чтобы обновить центр поля и привнести в игру команды дополнительную энергию. Этот трансфер может повлиять не только на финансовое состояние, но и на тактические позиции нынешних лидеров команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью изданию Goal.com бывший футболист Арсенала Жереми Альядьер рассказал о том, что трансфер бразильского полузащитника может изменить иерархию внутри команды. По его мнению, приход игрока высокого уровня, такого как Бруно Гимарайнс, заставит пересмотреть функции на поле таких футболистов, как Мартин Эдегор и Деклан Райс. Не исключено, что могут быть приняты неожиданные решения даже в отношении капитанской повязки.

Конкуренция в центре поля и тактические изменения

В настоящее время Деклан Райс и Мартин Эдегор являются ключевыми фигурами в полузащите Арсенала. Однако, если трансфер Бруно Гимарайнса состоится, остается большим вопросом, как Микель Артета будет использовать трех центральных полузащитников. Альядьер подчеркнул, что бразилец очень активен не только в обороне, но и в атакующих действиях, что может поставить под угрозу место Мартина Эдегора.

В то же время в команде находят свое место такие молодые таланты, как Майлз Льюис-Скелли. Интерес к таким футболистам, как Эберечи Эзе, означает, что в следующем сезоне лондонский клуб выйдет на поле с совершенно обновленной линией полузащиты. Это усилит конкуренцию и может привести к продаже некоторых ведущих игроков или их переводу на скамейку запасных.

Что касается трансферной стоимости, Ньюкасл Юнайтед не намерен отпускать своего лидера дешево. По оценкам, за Бруно Гимарайнса может потребоваться сумма от 80 до 100 миллионов фунтов стерлингов. Это станет рекордной инвестицией для Арсенала, и руководство клуба должно проанализировать все риски, прежде чем тратить такие огромные средства.

Эта трансферная политика Арсенала интересна и для футбольных болельщиков из Узбекистана. Поскольку Английская Премьер-лига является одним из самых популярных чемпионатов в нашей стране, каждое приобретение «канониров» и изменения в составе находятся в центре внимания местных фанатов. Выведет ли приход Бруно Гимарайнса команду на новый уровень или нарушит внутренний баланс — покажет время.