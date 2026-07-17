Джуд Беллингем поделился стихотворением водителя после поражения в полуфинале ЧМ

Ведущий полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем признался, что ему трудно выразить свои чувства после тяжелого поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира. Звезда «Реал Мадрида» обратился к болельщикам через социальные сети, опубликовав трогательное стихотворение, написанное водителем командного автобуса. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В полуфинальном матче, который прошел в Атланте, подопечные Томаса Тухеля уступили со счетом 1:2. На 55-й минуте гол Энтони Гордона вывел англичан вперед. Однако в концовке встречи голы Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса разрушили мечты Англии о финале.

Джуд Беллингем, забивший 6 голов по ходу турнира, сказал, что не смог подобрать подходящих слов, чтобы описать свое состояние после поражения. По его словам, стихотворение, написанное водителем команды Майклом Чендлером, идеально передало текущие чувства и эмоции, пережитые за время турнира.

Символ единства и стойкости духа

Беллингем написал на своей странице в Instagram: «Мне было очень трудно подобрать правильные слова, чтобы рассказать о вчерашнем дне и прошедших неделях, но эти строки, написанные нашим водителем из Канзаса, расставили все по своим местам». В своем посте футболист выразил бесконечную благодарность болельщикам.

В стихотворении Чендлера говорится о гордости льва, преодолении страха со стойкостью и важности командного единства. Ожидается, что эти строки станут моральной поддержкой для английских футболистов и болельщиков в трудные времена. Беллингем призвал фанатов сохранять единство, проявленное во время турнира, и продолжать поддерживать команду.

«Хочу поблагодарить за невероятную поддержку на родине и наших болельщиков, которые путешествовали с нами по всей Америке. То, что мы видели в нашей стране — это единство и любовь, и пусть это не заканчивается на данной кампании. Вместе мы способны на великие дела, и мы обязательно их добьемся», — добавил футболист.

Это событие показывает, насколько искренняя атмосфера царит вокруг сборной Англии. Примечательно, что даже технический персонал активно участвует в поднятии командного духа. Несмотря на поражение, Беллингем и его товарищи по команде смотрят в будущее с надеждой.