Узбекские дзюдоисты начали чемпионат Азии с 12 медалей
Первый день чемпионата Азии по дзюдо среди юношей, стартовавшего в столице Иордании городе Амман, прошел успешно для сборной Узбекистана.
Наши юные дзюдоисты всего за один день завоевали 6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые — всего 12 медалей.
Шесть дзюдоистов стали чемпионами Азии
По данным пресс-службы Национального олимпийского комитета, представители Узбекистана завершили финальные поединки победой в шести весовых категориях.
Обладатели золотых медалей:
50 кг: Акбар Шарифов;
60 кг: Давлатбек Ахроров;
66 кг: Акромжон Каримов;
40 кг: Ирода Сирожиддинова;
44 кг: Дилафруз Болтабоева;
48 кг: Чарос Хикматова.
Таким образом, уже в первый день соревнований гимн Узбекистана прозвучал шесть раз.
Два спортсмена дошли до финала
Бобур Юсупов удостоился серебряной медали в весовой категории до 55 килограммов.
Алина Колючева, выступавшая среди девушек в весовой категории до 44 килограммов, также дошла до финала и завершила соревнования на втором месте.
Завоеваны и бронзовые медали
В копилку сборной Узбекистана добавились еще четыре бронзовые медали:
50 кг: Мамуржон Абдувахобов;
60 кг: Абубакр Сатторов;
48 кг: Мохинур Оллоберганова;
52 кг: Кумушбиби Эргашева.
12 медалей в первый же день
По итогам первого дня юношеская сборная Узбекистана завоевала в общей сложности 12 наград:
6 золотых;
2 серебряные;
4 бронзовые.
Поскольку соревнования продолжаются, у юных узбекских дзюдоистов есть возможность еще больше увеличить количество медалей.
Как вы думаете, кто из этих спортсменов сможет в будущем завоевать награды и на Олимпиаде? Пишите свое мнение в комментариях.
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