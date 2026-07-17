Узбекские дзюдоисты начали чемпионат Азии с 12 медалей

Первый день чемпионата Азии по дзюдо среди юношей, стартовавшего в столице Иордании городе Амман, прошел успешно для сборной Узбекистана.

Наши юные дзюдоисты всего за один день завоевали 6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые — всего 12 медалей.

Шесть дзюдоистов стали чемпионами Азии

По данным пресс-службы Национального олимпийского комитета, представители Узбекистана завершили финальные поединки победой в шести весовых категориях.

Обладатели золотых медалей:

50 кг: Акбар Шарифов;

60 кг: Давлатбек Ахроров;

66 кг: Акромжон Каримов;

40 кг: Ирода Сирожиддинова;

44 кг: Дилафруз Болтабоева;

48 кг: Чарос Хикматова.

Таким образом, уже в первый день соревнований гимн Узбекистана прозвучал шесть раз.

Два спортсмена дошли до финала

Бобур Юсупов удостоился серебряной медали в весовой категории до 55 килограммов.

Алина Колючева, выступавшая среди девушек в весовой категории до 44 килограммов, также дошла до финала и завершила соревнования на втором месте.

Завоеваны и бронзовые медали

В копилку сборной Узбекистана добавились еще четыре бронзовые медали:

50 кг: Мамуржон Абдувахобов;

60 кг: Абубакр Сатторов;

48 кг: Мохинур Оллоберганова;

52 кг: Кумушбиби Эргашева.

12 медалей в первый же день

По итогам первого дня юношеская сборная Узбекистана завоевала в общей сложности 12 наград:

6 золотых;

2 серебряные;

4 бронзовые.

Поскольку соревнования продолжаются, у юных узбекских дзюдоистов есть возможность еще больше увеличить количество медалей.

Как вы думаете, кто из этих спортсменов сможет в будущем завоевать награды и на Олимпиаде? Пишите свое мнение в комментариях.