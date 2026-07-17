Узбекские дзюдоисты начали чемпионат Азии с 12 медалей

·19·Спорт
Узбекские дзюдоисты начали чемпионат Азии с 12 медалей

Первый день чемпионата Азии по дзюдо среди юношей, стартовавшего в столице Иордании городе Амман, прошел успешно для сборной Узбекистана.

Наши юные дзюдоисты всего за один день завоевали 6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые — всего 12 медалей.

Шесть дзюдоистов стали чемпионами Азии

По данным пресс-службы Национального олимпийского комитета, представители Узбекистана завершили финальные поединки победой в шести весовых категориях.

Обладатели золотых медалей:

  • 50 кг: Акбар Шарифов;

  • 60 кг: Давлатбек Ахроров;

  • 66 кг: Акромжон Каримов;

  • 40 кг: Ирода Сирожиддинова;

  • 44 кг: Дилафруз Болтабоева;

  • 48 кг: Чарос Хикматова.

Таким образом, уже в первый день соревнований гимн Узбекистана прозвучал шесть раз.

Два спортсмена дошли до финала

Бобур Юсупов удостоился серебряной медали в весовой категории до 55 килограммов.

Алина Колючева, выступавшая среди девушек в весовой категории до 44 килограммов, также дошла до финала и завершила соревнования на втором месте.

Завоеваны и бронзовые медали

В копилку сборной Узбекистана добавились еще четыре бронзовые медали:

  • 50 кг: Мамуржон Абдувахобов;

  • 60 кг: Абубакр Сатторов;

  • 48 кг: Мохинур Оллоберганова;

  • 52 кг: Кумушбиби Эргашева.

12 медалей в первый же день

По итогам первого дня юношеская сборная Узбекистана завоевала в общей сложности 12 наград:

  • 6 золотых;

  • 2 серебряные;

  • 4 бронзовые.

Поскольку соревнования продолжаются, у юных узбекских дзюдоистов есть возможность еще больше увеличить количество медалей.

Как вы думаете, кто из этих спортсменов сможет в будущем завоевать награды и на Олимпиаде? Пишите свое мнение в комментариях.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ламин Ямаль и Лионель Месси: Финал чемпионата мира и борьба за «Золотой мяч»Ламин Ямаль и Лионель Месси: Финал чемпионата мира и борьба за «Золотой мяч»Сегодня, 16:18Интер нацелился на защитника Тоттенхэма для усиления составаИнтер нацелился на защитника Тоттенхэма для усиления составаСегодня, 16:18Ямаль получил травму перед финалом: Испания в тревоге?Ямаль получил травму перед финалом: Испания в тревоге?Сегодня, 16:05Джон Терри заявил, что остановить Месси невозможноДжон Терри заявил, что остановить Месси невозможноСегодня, 15:54Жоан Лапорта: Месси — это прошлое, а Ламин Ямаль — будущееЖоан Лапорта: Месси — это прошлое, а Ламин Ямаль — будущееСегодня, 15:19Лионель Месси снова остановил Англию: болезненное поражение на Чемпионате мира 2026Лионель Месси снова остановил Англию: болезненное поражение на Чемпионате мира 2026Сегодня, 14:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе