Гонсало Гарсия поразил Моуринью: решение уже принято...

·0·Спорт
Гонсало Гарсия поразил Моуринью: решение уже принято...

Нападающий «Реал Мадрида» Гонсало Гарсия с первых же дней предсезонных сборов привлек внимание своих товарищей по команде и тренерского штаба. Физическое состояние 22-летнего футболиста произвело на клуб даже более сильное впечатление, чем ожидалось.

Теперь главная цель испанского форварда — доказать свою состоятельность новому главному тренеру Жозе Моуринью и остаться в составе «Реала».

Вернулся к тренировкам в отличной форме

По информации Diario AS, Гонсало Гарсия прибыл на предсезонную подготовку в великолепной физической форме.

Футболист поразил не только тренерский штаб, но и своих партнеров по команде своей активностью на тренировках, выносливостью и высоким уровнем подготовки.

Этим молодой нападающий показывает, что готов серьезно бороться за место в основном составе перед началом нового сезона.

Стала известна главная цель Гарсии

22-летний форвард не хочет покидать «Реал Мадрид». Он планирует остаться в команде и доказать Жозе Моуринью, на что способен.

Предсезонные сборы могут стать решающими для Гарсии. Именно в этот период он имеет шанс завоевать доверие главного тренера и получить место в составе на новый сезон.

В прошлом сезоне был дублером Мбаппе

В прошлом сезоне Гонсало Гарсия не имел регулярной игровой практики в основном составе «Реала».

Его чаще рассматривали как резервный вариант для Килиана Мбаппе, и возможности выйти на поле у него были ограничены.

Тем не менее, футболист на тренировках демонстрирует, что готов остаться в клубе и выдержать конкуренцию в линии атаки.

Моуринью выступил против его продажи

Согласно сообщениям, Жозе Моуринью, возглавивший «Реал Мадрид» в июне, уже выступил против возможной продажи Гонсало Гарсии.

Португальский специалист считает, что молодой нападающий будет нужен команде в предстоящем сезоне.

Это решение может открыть перед Гарсией новые возможности проявить себя. Теперь все зависит от его игры на предсезонных сборах и того, насколько он оправдает доверие Моуринью.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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