Linus Torvalds и искусственный интеллект: основатель Линукс резко ответил критикам

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Linus Torvalds и искусственный интеллект: основатель Линукс резко ответил критикам

Основатель операционной системы Линукс Linus Torvalds выразил неожиданную и резкую позицию в отношении членов сообщества, выступающих против использования технологий искусственного интеллекта (AI) в процессе программирования. Как главный управляющий проекта, он твердо подчеркнул, что Линукс никогда не станет платформой, выступающей против AI. Это заявление Торвалдс вызвало широкие дискуссии в мире программного обеспечения с открытым исходным кодом. Об этом Иксбт.ком сообщает.

В официальной переписке разработчиков Торвалдс призвал тех, кто пытается запретить инструменты AI, покинуть проект или создать свою собственную ветку (форк). По его словам, Линукс не должен останавливаться в развитии, и отказ от современных технологий — это путь к ошибкам. «Если вам не нравится AI — пожалуйста, создайте свою форк-версию или просто уходите», — подчеркнул он.

Искусственный интеллект — просто новый инструмент

Торвалдс рассматривает искусственный интеллект как очередной рабочий инструмент для программиста. Хотя год назад он называл 90% шумихи в этой сфере маркетингом, сегодня он признал, что практическая польза технологии становится очевидной. По его мнению, большие языковые модели, такие как ChatGPT, еще не идеальны и иногда могут приумножать ошибки, но они очень эффективно помогают находить реальные недостатки в коде.

Грег Кроах-Хартман, ответственный за стабильную ветку ядра Линукс, также поддержал мнение Торвалдс. По его наблюдениям, в последние месяцы качество отчетов об ошибках и анализа кода, подготовленных с помощью искусственного интеллекта, значительно возросло. Это способствует увеличению скорости совершенствования проекта.

Линукс на языке Руст и неожиданный ответ

Через несколько дней после заявления Торвалдс в интернете появился своеобразный символический проект. Студент Пекинского университета под псевдонимом Посеидон полностью переписал ядро Линукс 0.11 на языке программирования Руст. Интересно, что при воссоздании этой исторической версии ядра, выпущенной в 1991 году, также была использована помощь искусственного интеллекта.

По данным иксбт.ком, данный проект содержит более 47 тысяч строк кода. Из них 15 тысяч строк непосредственно относятся к ядру, а остальное — библиотеки и утилиты того времени. Автор проекта не просто скопировал код, а заново оживил всю первую систему Линукс на языке Руст. Этот эксперимент был воспринят в сообществе по-разному: одни назвали это пустой тратой времени, другие оценили как очень полезный с образовательной точки зрения.

Эта новость важна и для программистов и ИТ-специалистов из Узбекистана, поскольку интеграция языка Руст в ядро Линукс и внедрение инструментов AI являются глобальной тенденцией. Решительность Торвалдс показывает, что даже самые консервативные системы не хотят оставаться в стороне от технологической революции. 35 лет назад Linus Torvalds создал Линукс «просто ради забавы» (Джуст фор Фун), а сегодня новое поколение повторяет это с помощью AI и Руст.

LinuxLinus TorvaldsRustИскусственный ИнтеллектПрограммирование
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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