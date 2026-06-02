Главный тренер Канады назвал сборную Узбекистана неуступчивым соперником

После победы сборной Канады в товарищеском матче против Узбекистана главный тренер Джесси Марш поделился своими мыслями об игре. Американский специалист выразил удовлетворение действиями своих подопечных, особо отметив надежную игру в обороне и бойцовский характер сборной Узбекистана.

Марш подчеркнул, что матч в целом прошел для Канады с пользой. Он отметил ряд хороших индивидуальных выступлений, добавив, что игроки старались выполнять свои задачи на поле, и результат его устроил.

«Думаю, это была хорошая игра. У нас было много качественных моментов и индивидуальных действий. Мы обсуждали это после матча: если мы устраним некоторые мелкие недочеты, то сможем еще лучше контролировать ход игры», — сказал Марш.

Несмотря на победу, тренер Канады не скрывал, что в игре есть аспекты, требующие доработки. По его мнению, работа над мелкими ошибками позволит Канаде лучше контролировать мяч, управлять темпом игры и предоставлять меньше шансов сопернику.

В то же время Марш тепло отозвался о сборной Узбекистана. По его словам, «белые волки» — это команда, которая ничего не отдает просто так, надежно действует в защите и способна создать проблемы любому оппоненту.

«Но Узбекистан — это команда, которая не сдается легко. Они очень надежны в обороне. Мы забили два гола, могли забить и больше. Мы выглядели опасно в контратаках, и многие игроки показали хороший футбол», — подчеркнул он.

Эта оценка важна для сборной Узбекистана. Несмотря на отрицательный результат, уважительное отношение соперника к нашей команде и акцент на дисциплине в обороне доказывают наличие потенциала. Перед чемпионатом мира такие аспекты, как оборонительная дисциплина, контратаки и интенсивность, имеют огромное значение.

Марш также рассказал о состоянии своих игроков. По его словам, члены сборной Канады приближаются к оптимальной форме. Игроки чувствуют себя хорошо, темп игры растет, и это радует тренера.

«Приятно видеть, что футболисты приближаются к 100-процентной готовности, чувствуют себя хорошо и прибавляют в темпе. Я доволен результатом. Это был хороший первый матч для нас», — сказал он.

Для Канады этот матч стал важным испытанием на пути подготовки к чемпионату мира. Подопечные Марша добились результата, но тренер понимает, что впереди еще много работы. Он считает необходимым извлечь правильные уроки и выглядеть сильнее в следующей встрече.

«Теперь нам нужно извлечь уроки из этого матча и стать сильнее в следующей игре. Особенно в таких тяжелых условиях, когда много фолов и на поле возвращаются игроки после травм», — отметил специалист.

Марш также положительно отозвался о качестве поля. По его словам, газон позволял футболистам вести жесткую борьбу, скользить, активно бороться за мяч и показывать качественный футбол.

«Поле было в хорошем состоянии. На нем можно было скользить, бороться и жестко сражаться за мяч. Думаю, газон позволял играть в хороший футбол», — сказал он.

Одним из важнейших аспектов для тренера Канады была концентрация команды. Он отметил, что в таких матчах игроки иногда берегут себя из-за страха получить травму, снижая интенсивность. Однако на этот раз канадцы не теряли фокус и полностью вошли в игру.

«Самое главное, что концентрация нашей команды была на высоком уровне. Иногда в таких матчах игроки боятся травм и снижают интенсивность. Мы же постоянно напоминали им, что нельзя терять концентрацию, независимо от ситуации», — сказал Марш.

По его мнению, команда должна использовать каждый день с пользой, продолжать развиваться и не отвлекаться от главных целей. Тренер высоко оценил психологическое состояние игроков и подчеркнул, что именно этот настрой помог добиться победы.

«Мы должны использовать каждый день, стремиться вперед и не упускать из виду наши цели. Команда должна продолжать расти. Сегодня настрой игроков был в буквальном смысле идеальным. Это помогло показать хорошую игру и одержать победу», — сказал он.

Марш также предоставил информацию о состоянии травмированного Мойса. По его словам, игрок не получил серьезной травмы. В ситуации с организацией атаки он столкнулся с Дереком и получил удар, но его нынешнее состояние не вызывает опасений.

«Нет, серьезной проблемы нет. В моменте с атакой он столкнулся с Дереком и получил удар. Он в порядке. Подобные ситуации случались и раньше — он получает удар, но быстро восстанавливается. Он провел хорошие 30 минут. Он восстановится, и мы подготовим его к игре против Ирландии», — сказал тренер.

Наставник Канады также тепло отозвался об игроках, вернувшихся после травм. Он особо отметил, что они проделали большую работу, чтобы вернуться на этот уровень, и смогли создать для себя возможности.

Марш сказал, что, хотя некоторые футболисты еще не полностью восстановились, они чувствовали себя хорошо на поле. Он даже упомянул, что упражнения на удар левой ногой еще не выполняются в полном объеме, так как мышцам нужно время. Тем не менее, он был рад, что игрок, выйдя один на один с вратарем, точно пробил левой ногой и забил гол.

«Думаю, это поможет ему почувствовать, что он очень близок к 100-процентной готовности и готов к чемпионату мира», — сказал Марш.

На вопрос о том, что Джонатан Осорио играл на другой позиции, тренер охарактеризовал футболиста как очень умного исполнителя. По его словам, за последние два года Осорио значительно повысил интенсивность игры и сейчас находится в отличной форме.

«Когда речь заходит об Осо, мы знаем, что он очень умный футболист. За два года, что я здесь, он значительно повысил интенсивность игры. Сейчас он в отличной форме. Он очень хорошо работает на тренировках. Его способность играть на разных позициях — огромное преимущество», — сказал Марш.

Тренер подчеркнул, что, учитывая условия сегодняшнего матча, решение использовать Осорио именно на этой позиции было верным. Он также выразил удовлетворение игрой Джейдена Нельсона и ряда других футболистов.

В завершение беседы Марш поблагодарил болельщиков, пришедших на стадион, несмотря на дождливую и неприятную погоду. Он в шутку заметил, что жители Эдмонтона любят плохую погоду даже больше, чем хорошую.

«Болельщики были великолепны. Все пришли рано. Поддержка сборной на очень высоком уровне. По мере того как мы будем двигаться вперед, этот интерес будет только расти. Я рад, что мы смогли показать интересный футбол, чтобы болельщики получили еще больше вдохновения в ближайшие недели», — сказал главный тренер сборной Канады.

Победа над Узбекистаном стала хорошим сигналом для Канады перед чемпионатом мира. Команда Марша добилась результата, ряд игроков проявили себя, а болельщики увидели приятную игру. Узбекистан же, несмотря на поражение, был признан соперником как боевитая, надежная в обороне и неуступчивая команда.

Такие матчи дают важные уроки обеим командам перед мундиалем. Канада еще раз проверила свои силы, а Узбекистан увидел, над какими аспектами в играх международного темпа нужно работать больше. Времени до большой сцены мало, а значит, каждый вывод на вес золота.