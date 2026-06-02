Уильям Салиба нуждается в операции: защитник «Арсенала» может выбыть из строя

·59·Спорт
Уильям Салиба нуждается в операции: защитник «Арсенала» может выбыть из строя
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Центральный защитник «Арсенала» Уильям Салиба может в ближайшее время лечь на операционный стол из-за усиливающихся болей в спине. Несмотря на то, что футболист успешно выступает за лондонский клуб, последние медицинские обследования указывают на необходимость длительного лечения и хирургического вмешательства. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

По данным издания L’Equipe, 25-летний защитник играет с травмой спины уже несколько недель. Хотя в финале Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» он провел на поле 120 минут, после матча боли усилились. Первоначальные сообщения ставили под сомнение его участие в составе сборной Франции.

Медицинский штаб сборной Франции после обследований в понедельник дал положительное заключение, и Салиба получил разрешение на участие в предстоящем турнире. Однако руководство «Арсенала» понимает, что не сможет рассчитывать на защитника после турнира. Чемпионы Английской Премьер-лиги запланировали операцию на конец лета.

В прошлом сезоне Уильям Салиба провел 50 матчей за «Арсенал», внеся значительный вклад в успехи команды. Теперь он сосредоточит свое внимание на сборной Франции. Дидье Дешам выбрал для линии обороны, помимо Салиба, таких футболистов, как Дайо Упамекано, Ибраима Конате и Максанс Лакруа.

Сборная Франции начнет свое выступление в группе 16 июня матчем против Сенегала. Болельщики «Арсенала» обеспокоены тем, что основной защитник может пропустить старт следующего сезона, так как процесс восстановления после операции ожидается длительным.

ArsenalWilliam SalibaФранцияТравмаАнглийская Премьер-лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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