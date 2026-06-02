Челси представил новую форму на сезон 2026-27

Футбольный клуб «Челси» в партнерстве с компанией Nike официально представил новую домашнюю форму на сезон 2026-27. После глобальной рекламной кампании с участием таких звезд, как Джастин Роуз и Мадонна, форма, сочетающая ностальгический дух 1970-х годов с современной технологией Aero-FIT, была показана публике. Главная особенность экипировки — обновленный лев в ретро-стиле золотисто-желтого цвета. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Новая домашняя форма выполнена в традиционном цвете «Bright Blue» и дополнена воротником на пуговицах. В честь 75-летия прихода Теда Дрейка в команду, следы львиных когтей, являющиеся символом клуба, заняли центральное место в дизайне ткани. Логотип Nike и эмблема клуба украшены акцентами цвета «Midwest Gold». Особо подчеркивается, что данный дизайн был разработан в тесном сотрудничестве с болельщиками.

Что касается цен, то стоимость реплики формы составляет 89,99 фунтов стерлингов, а профессиональная версия «authentic», в которой игроки выходят на поле, оценена в 134,99 фунтов стерлингов. Клуб активно продвигает эту экипировку по всему миру через различные концерты и муралы.

Также появились первые подробности о выездном комплекте «Челси». Предполагается, что после десятилетнего перерыва команда вернется к черной выездной форме. На ней не будет графических узоров, лишь желтые полосы на воротнике и рукавах. Ожидается, что этот дизайн напомнит болельщикам знаменитую выездную форму сезона 2012/13.