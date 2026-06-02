Ньюкасл Юнайтед готов заплатить 51 миллион фунтов за замену Энтони Гордону

Ньюкасл Юнайтед рассматривает возможность выплаты отступных в размере 51 миллиона фунтов стерлингов за вингера Реал Бетиса Абде Эззалзули в летнее трансферное окно. Марокканский футболист рассматривается как главный кандидат на замену Энтони Гордону, который перешел в Барселону. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Как сообщает издание Mirror, Ньюкасл выбрал именно звезду Бетиса, чтобы закрыть позицию левого вингера. После продажи Гордона в Барселону за 70 миллионов фунтов команда Эдди Хау была вынуждена ускорить планы по усилению состава. 24-летний Абде Эззалзули в текущем сезоне записал на свой счет 15 голов и 13 результативных передач, внеся значительный вклад в выход своей команды в Лигу чемпионов.

Воспитанник академии Барселоны, этот футболист выделяется высоким уровнем игры и уверенностью в себе. В прошлом году в интервью перед матчем против Челси он подчеркнул, что готов бесстрашно играть против любого соперника. Скауты Ньюкасла наблюдали за игроком в матчах Ла Лиги против Эльче и Реал Овьедо.

Хотя официального предложения от Ньюкасла пока не поступало, клуб пытается оформить трансфер как можно быстрее и без лишнего шума. В данный момент Эззалзули готовится к чемпионату мира в составе сборной Марокко. Сорокам предстоит побороться за этот трансфер с такими конкурентами, как Тоттенхэм и Астон Вилла.