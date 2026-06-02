В какой форме сборная Узбекистана проведет все матчи на чемпионате мира

По мере приближения чемпионата мира 2026 года публикуется все больше интересных деталей турнира. Очередная новость касается цветов формы, в которой сборные группы «K» будут выступать на групповом этапе.

Согласно информации, национальная сборная Узбекистана проведет все свои матчи группового этапа ЧМ-2026 в основной белой форме. Это примечательный факт для болельщиков, так как именно белая форма станет символом первых матчей нашей сборной на мундиале в истории.

Как известно, в группе «K» выступят сборные Португалии, Колумбии, Демократической Республики Конго и Узбекистана. Цвета формы игроков, вратарей, судей и даже болбоев определены заранее для каждого матча.

Сборная Узбекистана выйдет на поле против Колумбии в первом туре 17 июня. В этой встрече наши представители будут выступать в полностью белой форме: футболка, шорты и гетры будут белого цвета. Наш вратарь в этом матче будет в полностью оранжевой форме.

Сборная Колумбии в матче против Узбекистана выйдет в форме, состоящей из темно-синих и неоново-зеленых элементов, в отличие от их основного комплекта. Вратарь Колумбии будет в светло-фиолетовой и светло-серой форме.

23 июня сборная Узбекистана проведет матч второго тура против Португалии. Эта игра также пройдет в белой форме для наших футболистов. Португалия выйдет в своей традиционной красной форме. В экипировке соперника сочетаются красные и темно-зеленые элементы.

Вратарь Португалии в этом матче будет в неоново-зеленой форме. Вратарь Узбекистана в матче против Португалии также выйдет в неоново-зеленой форме. Таким образом, в этой встрече игроки нашей сборной будут в белом, а вратарь — в зеленом.

В третьем туре группового этапа 27 июня Узбекистан сыграет против ДР Конго. В этой встрече наши футболисты также сыграют в белой форме. ДР Конго выйдет в красной форме. Вратарь соперника будет в зеленой экипировке.

Вратарь Узбекистана в матче против ДР Конго будет в серой футболке, черных шортах и черных гетрах. Таким образом, наш голкипер на групповом этапе сменит три цвета формы: оранжевый против Колумбии, неоново-зеленый против Португалии и серо-черный против ДР Конго.

Эти детали могут показаться незначительными для футбольных болельщиков, но на уровне чемпионата мира все планируется до мелочей. Цвета формы важны для визуальной четкости, работы судей, качества телевещания и различимости команд.

Для Узбекистана эти детали еще более ценны, так как наша сборная впервые участвует в чемпионате мира. Значит, каждый матч, каждая дата, каждый соперник и даже цвет формы становятся частью исторической памяти.

Сборная Узбекистана в белой форме теперь будет защищать честь страны на полях ЧМ-2026. Этот цвет для болельщиков может стать символом чистоты, веры, новой страницы и больших надежд. Первый шаг на мундиале будет сделан именно в этой форме.

Напомним, что сборная Узбекистана попала в группу «K» ЧМ-2026 вместе с Португалией, Колумбией и ДР Конго. Группа непростая, соперники сильные, но для нашей сборной этот турнир — не просто участие, а возможность показать миру прогресс узбекского футбола.

Теперь болельщики ждут на поле не только результата, но и исторического момента: сборная Узбекистана в белой форме на сцене чемпионата мира. Это особые эмоции, особая гордость и футбольный праздник, которого ждал весь народ.