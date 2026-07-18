Игрок под 91-м номером всё испортил на 91-й минуте (видео)

·52·Спорт
Игрок под 91-м номером всё испортил на 91-й минуте (видео)

В отборочном раунде Лиги конференций произошла курьезная ошибка, редко встречающаяся в истории еврокубков. Минутная невнимательность футболиста «Хамруна» лишила команду путевки в следующий этап.

Самое интересное, что игрок под 91-м номером совершил роковую ошибку именно на 91-й минуте.

Матч перешел в дополнительное время

В ответной встрече между мальтийским «Хамруном» и клубом «Рунавик» с Фарерских островов основное время не выявило победителя.

Командам предстояло продолжить борьбу в дополнительных таймах за выход в следующий раунд квалификации. Однако в начале первого дополнительного тайма произошло неожиданное событие.

Футболист подумал, что мяч покинул поле

На 91-й минуте футболист «Хамруна» под 91-м номером во время атаки соперника решил, что мяч пересек линию ворот.

Не дожидаясь свистка судьи, он взял мяч в руки и приготовился ввести его в игру от ворот. Однако мяч еще не полностью покинул пределы поля.

Главный арбитр расценил это действие как игру рукой в штрафной площади и назначил пенальти.

Одно действие решило судьбу всей игры

Футболисты «Рунавика» реализовали 11-метровый удар и получили решающее преимущество.

Этот гол принес представителю Фарерских островов путевку во второй квалификационный раунд Лиги конференций. «Хамрун» же покинул еврокубки из-за необъяснимой ошибки одного игрока.

Цифры также удивительным образом совпали

Еще одним поводом для быстрого распространения инцидента в социальных сетях стало совпадение: футболист играл под 91-м номером и совершил ошибку на 91-й минуте.

В футболе иногда судьбу целого сезона решает секундное решение. В этот раз оно стало одной из самых запоминающихся ошибок в истории еврокубков.

ХамрунРунавикМальтаФарерские острова
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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