Игрок под 91-м номером всё испортил на 91-й минуте (видео)
В отборочном раунде Лиги конференций произошла курьезная ошибка, редко встречающаяся в истории еврокубков. Минутная невнимательность футболиста «Хамруна» лишила команду путевки в следующий этап.
Самое интересное, что игрок под 91-м номером совершил роковую ошибку именно на 91-й минуте.
Матч перешел в дополнительное время
В ответной встрече между мальтийским «Хамруном» и клубом «Рунавик» с Фарерских островов основное время не выявило победителя.
Командам предстояло продолжить борьбу в дополнительных таймах за выход в следующий раунд квалификации. Однако в начале первого дополнительного тайма произошло неожиданное событие.
Футболист подумал, что мяч покинул поле
На 91-й минуте футболист «Хамруна» под 91-м номером во время атаки соперника решил, что мяч пересек линию ворот.
Не дожидаясь свистка судьи, он взял мяч в руки и приготовился ввести его в игру от ворот. Однако мяч еще не полностью покинул пределы поля.
Главный арбитр расценил это действие как игру рукой в штрафной площади и назначил пенальти.
Одно действие решило судьбу всей игры
Футболисты «Рунавика» реализовали 11-метровый удар и получили решающее преимущество.
Этот гол принес представителю Фарерских островов путевку во второй квалификационный раунд Лиги конференций. «Хамрун» же покинул еврокубки из-за необъяснимой ошибки одного игрока.
Цифры также удивительным образом совпали
Еще одним поводом для быстрого распространения инцидента в социальных сетях стало совпадение: футболист играл под 91-м номером и совершил ошибку на 91-й минуте.
В футболе иногда судьбу целого сезона решает секундное решение. В этот раз оно стало одной из самых запоминающихся ошибок в истории еврокубков.
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