Завершит ли Лионель Месси карьеру в сборной: Лионель Скалони дал комментарий

·45·Спорт
Завершит ли Лионель Месси карьеру в сборной: Лионель Скалони дал комментарий

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони перед финалом Чемпионата мира против Испании высказался о слухах вокруг капитана команды Лионелья Месси. В то время как в футбольном мире растут предположения о том, что этот матч может стать последним для 39-летней легенды на международной арене, тренер сообщил, что не владеет точной информацией по этому поводу. Об этом сообщает портал Goal.com.

На пресс-конференции в Нью-Йорке, отвечая на вопросы о будущем своего капитана, Лионель Скалони подчеркнул, что решение зависит исключительно от самого игрока. По словам тренера, Месси продолжает выступать на высочайшем уровне и не перестает удивлять всех каждый раз, когда выходит на поле.

Последний танец капитана?

Лионель Месси доказывает свою исключительность и на текущем турнире. С 8 голами и 4 результативными передачами он лидирует в гонке бомбардиров вместе с Килианом Мбаппе. В победном полуфинальном матче против Англии со счетом 2:1 именно заслуги Месси были велики, и он вывел свою команду в решающую встречу.

«Честно говоря, у меня нет ни малейшего представления о его планах. Об этом нужно спрашивать его самого. Он не перестает нас удивлять, и решение он примет только сам», — отметил Скалони в беседе с журналистами. Этот ответ тренера свидетельствует о том, что будущее Месси в сборной остается открытым.

Исторический успех и благодарность

Перед финалом Лионель Скалони высоко оценил достижения своих подопечных за последние годы. Он рассказал, что лично беседовал с игроками, выразив им благодарность за проявленное мужество и стабильность. По мнению тренера, результаты, которых сборная Аргентины добилась на сегодняшний день, еще несколько лет назад казались немыслимыми.

«Я и весь тренерский штаб бесконечно благодарны футболистам. Дойти до финала Чемпионата мира и удерживать высокий уровень на протяжении стольких лет непросто. Это настоящее чудо. Надеюсь, что мы победим в финале, но независимо от результата, этот путь может стать примером для всех», — сказал тренер.

Решающий матч между Испанией и Аргентиной находится в центре внимания всего мира не только из-за чемпионского титула, но и как возможная прощальная игра Лионелья Месси за сборную. Футбольные болельщики также с большим интересом ожидают эту историческую встречу.

Лионель МессиАргентинаЛионель СкалониЧемпионат МираФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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