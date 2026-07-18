NASA отменило полет на обратную сторону Луны: проект стоимостью 73 миллиона долларов закрыт

·35·Технологии
NASA отменило полет на обратную сторону Луны: проект стоимостью 73 миллиона долларов закрыт

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и компания Драпер договорились об отмене миссии КП-12, которая предусматривала посадку на обратную сторону Луны. Остановка этого проекта в рамках программы Коммеркиал Лунар Пайлоад Сервикес (КЛПС) была вызвана серьезными задержками в разработке аппарата и сдвигами сроков. Полет, изначально запланированный на 2025 год, из-за технических изменений в конструкции космического аппарата был перенесен на 2030-е годы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Общая стоимость контракта, подписанного в 2022 году, составляла 73 миллиона долларов. Согласно имеющимся данным, до момента закрытия проекта NASA выплатило компании Драпер 43 миллиона долларов за выполненные этапы работ. Посадочный модуль для миссии готовило подразделение испаке-У.С., принадлежащее японской компании испаке, однако после расторжения основного контракта субподрядчик также лишился своего заказа.

Технические проблемы и сдвиги сроков

В ходе реализации проекта инженеры неоднократно сталкивались с серьезными препятствиями. В 2023 году конструкция аппарата была переработана для адаптации к научному оборудованию NASA. К 2025 году было принято решение о замене двигателя, а позже возникла необходимость перехода на единую платформу Ultra. Подобные изменения сдвинули сроки готовности космического аппарата на 2030–2031 годы, что не соответствовало планам агентства.

В рамках миссии КП-12 планировалась доставка трех важных научных комплексов в бассейн Шрёдингера на обратной стороне Луны:

  • Фарсиде Сеисмик Суите (ФСС) — для регистрации лунотрясений;
  • Лунар Интериор Температуре анд Материалс Суите — для измерения теплового потока и электропроводности под поверхностью;
  • Лунар Surface Электромагнетикс Эксперимент-Лите (ЛуСИ-Лите) — для изучения электрических и магнитных полей на поверхности.
NASA не намерено полностью отказываться от этой научной программы. Агентство планирует интегрировать уже подготовленное оборудование в другие миссии КЛПС в рамках будущих программ Мун Base и Artemis. Однако это будет непросто, так как большинство нынешних коммерческих аппаратов предназначены для посадки на видимую сторону Луны, что затрудняет размещение специализированного оборудования, такого как сейсмические станции.

Это не первая неудача в рамках программы КЛПС. Ранее, в 2019 году, был расторгнут контракт с компанией Орбит Беёнд, а в 2022 году из-за банкротства Мастен Спаке Сйстемс был остановлен еще один проект. Несмотря на это, компания испаке заявила, что продолжит участие в космических программах и намерена участвовать в будущих тендерах КЛПС 2.0.

NASAЛунаКосмосТехнологииCLPS
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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