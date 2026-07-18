«Я близок к семье президента»: вынесен приговор организованной преступной группе

В Андижане вынесен приговор членам организованной группы, которые, представляясь «лицами, близкими к семье президента», обещали содействие в получении должностей, крупных контрактов и решении судебных дел.

Согласно материалам суда, на протяжении нескольких лет они входили в доверие к различным гражданам и путем мошенничества и вымогательства завладели сотнями тысяч долларов. Лидер группы приговорен к 10 годам и 7 месяцам лишения свободы.

Как работала преступная схема?

Kun.uz ознакомился с приговором суда, в котором указано, что группой руководил 44-летний ранее судимый житель Сырдарьинской области Дж. Н.

В состав организованной группы входили жители Андижана Ш. М. и М. З., житель Джизака Д. Дж. и другие лица.

Дж. Н. выдавал себя за «лицо, близкое к семье президента». Остальные участники находили «клиентов», желавших за деньги получить должность, выиграть тендер, решить судебный спор или изменить целевое назначение земельного участка.

Затем граждан сводили с Дж. Н., убеждая их в том, что вопрос можно решить на самом высоком уровне.

За должность требовали 25 тысяч долларов

Весной 2021 года группа пообещала назначить М. Д. руководителем одного из предприятий в Асакинском районе.

Взамен с него потребовали 25 тысяч долларов, поставив условие внести 10 тысяч долларов авансом.

Согласно материалам дела, Дж. Н. угрожал гражданину, заявляя, что если деньги не будут переданы, то для него и его семьи «ничем хорошим это не закончится». В результате М. Д. был вынужден продать свой автомобиль Captiva за 10 тысяч долларов.

Полученные средства члены группы потратили на личные нужды.

Обещан контракт на 280 млрд сумов

В декабре 2022 года в сети мошенников попал предприниматель Д. Д., занимающийся импортом запчастей для поездов и вагонов.

Ему пообещали заключить контракт с АО «Узбекистон темир йуллари» на сумму 280 млрд сумов. Под этим предлогом у предпринимателя частями получили в общей сложности 119,5 тысячи долларов.

А в феврале 2023 года ему предложили купить автомобиль Toyota Land Cruiser 200 за 75 тысяч долларов, взяв предоплату в размере 45 тысяч долларов.

Деньги за строительство жилья в Новом Ташкенте

Очередной эпизод связан с гражданином России В. А.

Дж. Н. заявил ему, что владеет земельными участками на территории Нового Ташкента и что там можно построить многоэтажные дома и получить большую прибыль.

Под предлогом оформления разрешений на строительство и других документов было потребовано 100 тысяч долларов. В. А. передал 40 тысяч долларов в качестве предоплаты на расходы, однако средства были использованы в личных целях.

«Помощь» обещали и фермерам

В деятельности группы были выявлены и несколько эпизодов, связанных с фермерскими хозяйствами.

В феврале 2025 года руководителю фермерского хозяйства в Гурленском районе Хорезмской области пообещали положительно решить судебный спор по возврату земель. За это с него взяли 14 тысяч долларов.

Другому фермеру пообещали изменить специализацию земель с хлопководства на рисоводство, завладев 44 тысячами долларов.

Лидер группы осужден на 10 лет и 7 месяцев

Приговором Балыкчинского районного суда по уголовным делам от 12 марта 2026 года подсудимые были признаны виновными в совершении преступлений, связанных с вымогательством, мошенничеством и дачей взятки.

Лидеру организованной группы Дж. Н. назначено наказание в виде 10 лет и 7 месяцев лишения свободы. Остальные подсудимые также получили различные сроки заключения.

Апелляционная инстанция оставила без изменений приговор суда первой инстанции в части назначенного наказания.