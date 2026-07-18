УзАуто Моторс продлила сроки беспроцентной рассрочки

·70·Авто
УзАуто Моторс продлила сроки беспроцентной рассрочки

УзАуто Моторс совместно с Капиталбанк продлили период беспроцентной рассрочки на ряд автомобилей. Обновленные условия распространяются на модели Дамас, Лабо, Chevrolet Каптива, Chevrolet Оникс и Тракер.

Согласно опубликованной информации, автомобили Дамас и Chevrolet Каптива можно приобрести в рассрочку на срок до 34 месяцев. Для Лабо максимальный срок установлен на уровне 26 месяцев, а для Chevrolet Оникс и Тракер — 62 месяца.

Условия по Дамас и Chevrolet Каптива следующие:

• 25 процентов первоначального взноса, 15 месяцев вместо 12
• 30 процентов первоначального взноса, 17 месяцев вместо 15
• 40 процентов первоначального взноса, 21 месяц вместо 19
• 50 процентов первоначального взноса, 26 месяцев
• 60 процентов первоначального взноса, 34 месяца

Условия рассрочки для Лабо:

• 25 процентов первоначального взноса, 12 месяцев вместо 10
• 30 процентов первоначального взноса, 13 месяцев вместо 12
• 40 процентов первоначального взноса, 16 месяцев вместо 15
• 50 процентов первоначального взноса, 20 месяцев
• 60 процентов первоначального взноса, 26 месяцев

Условия для Chevrolet Оникс и Тракер:

• 30 процентов первоначального взноса, 40 месяцев вместо 36
• 40 процентов первоначального взноса, 49 месяцев вместо 45
• 50 процентов первоначального взноса, 62 месяца вместо 51

Для оформления покупки и получения дополнительной информации об условиях рекомендуется обращаться в официальные дилерские центры Chevrolet.

UzAuto MotorsKapitalbankChevroletDamasLaboOnixTracker
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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