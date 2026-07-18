Андрес Иньеста: фактор Лионеля Месси невозможно полностью нейтрализовать

·2·Спорт
Андрес Иньеста: фактор Лионеля Месси невозможно полностью нейтрализовать

Легендарный полузащитник сборной Испании, чемпион мира 2010 года Андрес Иньеста поделился своими мыслями перед предстоящим финалом. Он подчеркнул, что игру капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и его влияние на поле невозможно полностью сдержать. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Иньеста, который в настоящее время готовится к началу тренерской карьеры в Дубае, проанализировал динамику финального матча в интервью изданию «Эл Партидазо де КОПЭ». По его словам, сборной Испании следует сосредоточиться не на нейтрализации звезды соперника, а на реализации собственного стиля игры.

«Полностью выключить Месси из игры — невыполнимая задача. Всё будет зависеть от того, насколько эффективно Испания сможет оказывать давление на Аргентину, создавать моменты и реализовывать их», — отметил бывший звездный игрок «Барселоны». По его мнению, командная дисциплина должна преобладать над индивидуальным мастерством.

Психологическая подготовка и формула победы

Лионель Месси доказал свою феноменальную спортивную форму, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи по ходу турнира. Иньеста высоко оценил достижения своего бывшего партнера по команде, добавив, что перед его решимостью и страстью в каждом матче можно только «снять шляпу».

В то же время легендарный футболист призвал игроков сборной Испании отбросить страх перед финалом. По его мнению, психологическая устойчивость является ключом к победе в матчах такого уровня. «Никогда нельзя играть со страхом. Испанские футболисты повышали уверенность в себе на протяжении всего турнира и подошли к финалу на высоком темпе», — говорит Иньеста.

Согласно сообщению Goal.com, Иньеста доволен текущим состоянием сборной Испании. По его словам, независимо от того, кто выходит на поле, каждый игрок четко знает свою задачу, и видно, что в команде всё находится под контролем. Это дает «Ла Рохе» возможность оказать достойное сопротивление такому сильному сопернику, как Аргентина.

Напомним, что финальный матч между Испанией и Аргентиной находится в центре внимания мировой футбольной общественности. По мнению таких опытных экспертов, как Иньеста, баланс между тактической дисциплиной и нейтрализацией индивидуальной магии Месси определит имя чемпиона.

Андрес ИньестаЛионель МессиИспанияАргентинаЧемпионат Мира
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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