Деку перед сложным выбором: мысли перед финалом между Аргентиной и Испанией

·30·Спорт
Деку перед сложным выбором: мысли перед финалом между Аргентиной и Испанией

Футбольный мир находится в преддверии решающего матча чемпионата мира, который принимает США. Финальная встреча между сборными Аргентины и Испании на великолепном стадионе в Нью-Йорке стала эмоциональным событием не только для болельщиков, но и для профессиональных экспертов. В частности, спортивный директор «Барселоны» Деку признался, что оказался перед сложным выбором, за кого болеть в этом противостоянии. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Руководитель каталонского клуба в данный момент прибыл в США, чтобы лично наблюдать за финальным матчем. Для него эта игра имеет особое значение, так как на поле выступят легенда клуба Лионель Месси и ряд талантливых футболистов, защищающих честь «Барселоны». По сообщению издания Goal.com, Деку чувствует себя немного неловко из-за тесной связи с обеими сторонами.

Между легендой и интересами команды

В интервью изданию Копе Деку поделился своими чувствами. По его словам, Лионель Месси — не только бывший игрок клуба, но и его близкий друг. В то же время в составе сборной Испании выступают воспитанники академии «Барселоны» и нынешние лидеры команды. Это ставит спортивного директора в трудное положение.

«Я всегда поддерживаю своих людей, но мои люди сейчас есть в обеих командах. Лео всегда останется одним из нас. Он не только мой друг, но и живая легенда, отдавшая все ради «Барселоны» и футбольных болельщиков. Его игра в нынешнем возрасте просто поразительна», — подчеркнул бывший футболист.

С другой стороны, молодое поколение «сине-гранатовых» в составе Испании вызывает у Деку гордость. По его мнению, участие парней, являющихся будущим команды, в финале такого крупного турнира — огромное достижение для клуба. Поэтому он отметил, что независимо от того, кто победит, для семьи «Барселоны» это будет большой праздник.

Путь к финалу и тактические преимущества

Сборная Испании подошла к финалу с 17-матчевой беспроигрышной серией. Победа над Францией в полуфинале показала, насколько они тактически зрелы. Аргентина вышла в финал с 14-матчевой победной серией, выбив в четвертьфинале Англию. Деку проанализировал сильные и слабые стороны обеих команд.

«Испания после полуфинала демонстрирует очень качественный футбол. Аргентина же, несмотря на трудности в некоторых матчах, продолжает побеждать за счет характера и воли. Лео творит чудеса на поле. Думаю, нас ждет тактически насыщенный и зрелищный финал», — добавил Деку.

Этот финал вызывает большой интерес и у футбольных болельщиков Узбекистана. Ожидается, что противостояние между очередным походом Лионелья Месси за чемпионством и новым поколением Испании станет одной из самых ярких страниц в истории футбола. Матч на стадионе в Нью-Джерси прояснит многое.

ФутболЧемпионат МираЛионель МессиБарселонаАргентина
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