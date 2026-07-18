Новая эра в космической индустрии Индии: первая частная ракета Vikram-1 вышла на орбиту

Индийская компания Skyroot Aerospace успешно запустила свою ракету Vikram-1, осуществив первую в истории страны миссию по выводу полезной нагрузки на орбиту с помощью ракеты-носителя, полностью разработанной частным сектором. Это событие стало поворотным моментом для космической программы Индии и, как ожидается, значительно укрепит позиции страны на мировом рынке коммерческих космических услуг. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает источник.

Испытательная миссия под названием Aagaman стартовала с первой стартовой площадки космического центра имени Satish Dhawan. По данным ixbt.com, все четыре ступени ракеты отработали в соответствии с полетным заданием. На борту Vikram-1 находились шесть демонстрационных полезных нагрузок, предназначенных для проверки работы бортовых систем и сбора полетных данных перед началом коммерческой эксплуатации.

Победа частного сектора в космосе

Этот запуск стал крупнейшим достижением с 2020 года, когда Индия открыла свой космический сектор для частных компаний. Skyroot Aerospace на данный момент является первым «единорогом» (unicorn) в космической отрасли Индии. Компания планирует занять лидирующие позиции на рынке малых спутников, специализируясь на оперативном и индивидуальном выводе аппаратов на низкую околоземную орбиту.

Технические возможности ракеты Vikram-1 также заслуживают внимания. Она способна доставлять на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 300 кг. Подобные малогабаритные ракеты в настоящее время являются одними из самых востребованных технологий для запуска спутников связи, навигации и дистанционного зондирования.

По словам генерального директора Skyroot Pavan Kumar Chandana, этот первый полет позволяет подтвердить результаты наземных испытаний и собрать данные, необходимые для перехода к регулярным запускам. В будущем компания планирует снизить стоимость полетов и увеличить их частоту.

Премьер-министр Индии Narendra Modi назвал это событие историческим для частной космической отрасли страны и поздравил команду Skyroot с успешной миссией. Это достижение доказало, что Индия может конкурировать с ведущими державами в космической гонке не только на государственном уровне, но и благодаря частному предпринимательству.