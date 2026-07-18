Юлдуз Усманова сменила имидж и предстала в новом образе! (видео)

Юлдуз Усманова опубликовала в социальных сетях видео, на которых продемонстрировала свой новый образ. В роликах запечатлен процесс смены имиджа певицы.

На кадрах видно, как артистка выбирает современную прическу и стрижется. Стилист подобрал вариант, который гармонично сочетается с чертами лица и общим стилем исполнительницы.

Новая прическа была тепло встречена поклонниками. В комментариях пользователи пишут, что преображение Юлдуз Усмановой получилось удачным и новая стрижка ей очень идет.

Такие перемены во внешности певицы быстро стали предметом обсуждения в социальных сетях. Подписчики продолжают активно реагировать на видео.