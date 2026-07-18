Битва роботов: в Шэньчжэне прошел первый турнир гуманоидов ЭнгинеАИ Т800

Мир технологий выходит на новый уровень: в китайском Шэньчжэне прошел первый в мире турнир по боям гуманоидных роботов в свободном стиле — Ултимате Робот Кнок-ут Легенд (УРКЛ). Это соревнование стало не просто зрелищем, а площадкой для испытания новейших достижений в области AI и робототехники в реальных условиях. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В турнире приняли участие 32 команды со всего мира. Примечательно, что все участники использовали единую техническую платформу — робота ЭнгинеАИ Т800. Это обеспечило то, что при определении победителя решающую роль играли не аппаратные возможности, а совершенство алгоритмов и программного обеспечения, управляющих роботом.

Жестокое столкновение железных атлетов

Бои в октагоне проходили крайне напряженно. Робот ЭнгинеАИ Т800 имеет рост 1,73 метра и способен выполнять не только простые движения, но и сложные боевые приемы. Зрители смогли увидеть апперкоты, удары с разворота и даже удары в прыжке. Одним из самых впечатляющих моментов стал удар в прыжке, после которого голова одного из роботов едва не отделилась от корпуса.

Согласно данным иксбт.ком, в одном из боев в результате мощного удара голова робота безжизненно повисла, однако он смог продолжить борьбу. Это объясняется тем, что основной «мозг» и датчики гуманоида расположены в корпусе. Подобные случаи продемонстрировали способность роботов сохранять функциональность даже в экстремальных ситуациях.

Как определяется победитель?

Точность и техническое совершенство атак;

Способность уклоняться от ударов и сохранять равновесие;

Скорость подъема после падения;

Общая выносливость робота и адаптивность алгоритмов.

Судейская коллегия при определении победителя обращала внимание не только на силу удара. Основными критериями стали:

Представители компании ЭнгинеАИ подчеркивают, что такие соревнования ускоряют процесс превращения гуманоидных роботов из лабораторных прототипов в коммерческие продукты для повседневной жизни. Сложные ситуации на арене предоставляют инженерам ценные данные для совершенствования алгоритмов управления и улучшения координации датчиков.

Этот турнир свидетельствует о начале новой эры в робототехнике. Если раньше роботы воспринимались как медлительные машины, то теперь они становятся такими же ловкими и выносливыми, как люди. Ожидается, что в будущем подобные технологии будут применяться в спасательных операциях или других сферах, опасных для человеческой жизни.