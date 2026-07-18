Бехзод Асроров освобожден под залог по делу о гибели Тоби Форсайта

·42·Общество
Бехзод Асроров освобожден под залог по делу о гибели Тоби Форсайта

В США водитель грузовика из Узбекистана Бехзод Асроров был освобожден под залог после первого судебного заседания по делу о гибели футболиста колледжа Тоби Форсайта, сообщает Uz24.uz.

Инцидент произошел в штате Огайо. Сообщается, что погибшему футболисту был 21 год. Суд разрешил Асророву оставаться на свободе при условии ношения электронного устройства слежения.

Следователи подозревают его в том, что после аварии он изъял видеорегистратор из грузовика. Это обстоятельство рассматривается в рамках дела отдельно.

Следствие еще не завершено. Если в ходе дальнейших проверок будут выявлены новые обстоятельства, не исключено предъявление Асророву дополнительных обвинений.

Беҳзод АсроровТоби ФорсайтОҳайоАҚШТрак ҳайдовчисиТергов
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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