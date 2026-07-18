Лионель Месси рассказал о самом важном уроке, который он усвоил в детстве

·52·Спорт
Лионель Месси рассказал о самом важном уроке, который он усвоил в детстве

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, какой жизненный урок преподал ему футбол с самого детства. По словам 39-летней звезды, человек чаще сталкивается с поражениями, чем с победами, и именно этот процесс сформировал его как личность и как футболиста.

В то время, когда Аргентина второй раз подряд выходит в финал чемпионата мира, эти слова Месси приобретают особый смысл.

Футбол был не давлением, а удовольствием

Месси вспомнил, что в детстве играл в футбол, не задумываясь о результатах или великих целях.

«С самого детства мы играли в футбол с огромным энтузиазмом и желанием — в школе, на улице, в нашем районе. Мы никогда не думали о давлении», — сказал он на мероприятии Фанатикс Фест.

Он подчеркнул, что футбол изначально был просто игрой и способом проводить время с друзьями. Позже он стал профессией, которая определила всю жизнь Месси.

«Не всегда удается побеждать»

Капитан Аргентины отметил, что футбол — это командная игра, и соперник выходит на поле с той же целью.

«Футбол — это командная игра, соперник тоже всегда хочет победить. Не всегда удается выиграть», — сказал Месси.

По его мнению, умение принимать поражение и продолжать двигаться дальше — одно из самых важных качеств в спорте.

Как поражения изменили Месси?

Лионель Месси сказал, что очень рано осознал, что в жизни человека трудностей встречается больше, чем достижений.

«Я очень рано понял, что человек чаще сталкивается с поражениями и реже — с победами. Это помогло мне сформироваться как личности и как футболисту», — сказал он.

Хотя за свою карьеру Месси завоевал множество трофеев, он также пережил тяжелые поражения и неудачи в финалах со сборной. Но он не прекратил борьбу и впоследствии добился величайших успехов вместе с Аргентиной.

Впереди еще один исторический финал

19 июля сборная Аргентины выйдет на поле против Испании в финале чемпионата мира.

Это будет второй подряд финал мундиаля для аргентинцев. Теперь Месси должен еще раз продемонстрировать на самой большой арене урок, который он усвоил в детстве: поражений может быть много, но борьба за следующую победу никогда не прекращается.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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