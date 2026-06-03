Продажи футболок Габриэла выросли на 350% после промаха с пенальти

·103·Спорт
Продажи футболок Габриэла выросли на 350% после промаха с пенальти
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Несмотря на то, что защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс не реализовал решающий пенальти в финале Лиги чемпионов против «ПСЖ», он получил беспрецедентную поддержку со стороны болельщиков. После поражения продажи футболок с именем бразильского футболиста неожиданно выросли на 350%. Как сообщает The Athletic, именно после этой ошибки футболки с именем Габриэла стали самым продаваемым товаром. Об этом сообщает Goal.com.

В финальном матче 28-летний защитник подошел к точке, чтобы нанести пятый удар, однако мяч пролетел над перекладиной. В результате парижский клуб во второй раз подряд завоевал самый престижный трофей Европы. Несмотря на это, болельщики «Арсенала» вместо того, чтобы винить своего игрока, выразили ему солидарность. В выходные продажи футболок Габриэла были в два раза выше, чем у любой другой звезды команды.

Габриэл обратился к болельщикам через социальные сети, заявив, что он глубоко опечален поражением, но гордится своей командой, которая завоевала титул чемпиона Английской Премьер-лиги после 22-летнего перерыва. «Это очень больно, но я горжусь нашими достижениями в этом сезоне. Спасибо нашим замечательным болельщикам, которые поддерживали нас на каждом шагу», — написал футболист в своем посте.

Бразильский защитник стал ключевым звеном успеха лондонского клуба в текущем сезоне. Он принял участие в 51 матче во всех турнирах и забил 4 гола. Габриэл, чей контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2029 года, провел за команду в общей сложности 261 встречу. Очевидно, что одна ошибка не может затмить его важную роль в истории клуба.

Теперь Габриэл сосредоточит свое внимание на выполнении международного долга в составе сборной Бразилии. Он готовится к чемпионату мира. На групповом этапе бразильцы встретятся со сборными Марокко, Гаити и Шотландии. А до этого ожидается, что защитник выйдет на поле в товарищеском матче против Египта 7 июня.

АрсеналГабриэл МагальяйнсЛига чемпионовПремьер-лигаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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