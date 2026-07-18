Тухель взял на себя всю вину после поражения в полуфинале

После поражения сборной Англии от Аргентины со счетом 1:2 в полуфинале чемпионата мира 2026 года решения Томаса Тухеля подверглись резкой критике. Немецкий специалист открыто заявил, что не жалеет о своих заменах, но не собирается уходить от ответственности.

Перед матчем за третье место против Франции Тухель ответил на критику, защищая решения, принятые им в тот момент.

«Если нужно взять вину на себя, я готов»

На пресс-конференции Тухель заявил, что готов взять на себя ответственность за тактические решения в матче против Аргентины.

«Если кто-то должен взять на себя вину, я готов это сделать. Если нужно подписать такое соглашение, я согласен», — сказал он.

При этом тренер подчеркнул, что не собирается отказываться от своих решений под давлением критики.

Тухель не жалеет о своих заменах

Тот факт, что Тухель прибег к оборонительным перестановкам после того, как Англия вышла вперед, вызвал множество вопросов.

Однако специалист отметил, что в той ситуации чувствовал необходимость вмешаться в игру команды.

«Я не жалею о принятых решениях. Я чувствовал, что нужно что-то изменить ради команды», — сказал Тухель.

По его мнению, тренер должен оценивать ситуацию по ходу игры и принимать быстрые решения.

Решение основано на интуиции и опыте

Тухель подчеркнул, что не проводил замены случайно или под давлением.

«Я принял решение, опираясь на свои внутренние ощущения, интуицию и опыт. Я сделал все это, чтобы помочь команде и добиться результата», — сказал главный тренер сборной Англии.

Тем не менее, в конце встречи Англия пропустила два гола и лишилась путевки в финал.

«Никто не знает, к чему привело бы другое решение»

Тухель также отреагировал на альтернативные варианты, предложенные критиками.

По его мнению, никто не может гарантировать, что выход других игроков или изменение тактики обязательно принесли бы лучший результат.

«Каков был бы результат при другой замене или ином тактическом изменении — этого никто не знает», — сказал специалист.

Теперь Англию ждет матч против Франции

После поражения в полуфинале сборная Англии выйдет на поле против Франции в матче за третье место на чемпионате мира.

Эта встреча будет иметь особое значение и для Тухеля, так как у тренера есть возможность ответить на критику после матча с Аргентиной результатом на поле.