Тухель взял на себя всю вину после поражения в полуфинале

·26·Спорт
Тухель взял на себя всю вину после поражения в полуфинале

После поражения сборной Англии от Аргентины со счетом 1:2 в полуфинале чемпионата мира 2026 года решения Томаса Тухеля подверглись резкой критике. Немецкий специалист открыто заявил, что не жалеет о своих заменах, но не собирается уходить от ответственности.

Перед матчем за третье место против Франции Тухель ответил на критику, защищая решения, принятые им в тот момент.

«Если нужно взять вину на себя, я готов»

На пресс-конференции Тухель заявил, что готов взять на себя ответственность за тактические решения в матче против Аргентины.

«Если кто-то должен взять на себя вину, я готов это сделать. Если нужно подписать такое соглашение, я согласен», — сказал он.

При этом тренер подчеркнул, что не собирается отказываться от своих решений под давлением критики.

Тухель не жалеет о своих заменах

Тот факт, что Тухель прибег к оборонительным перестановкам после того, как Англия вышла вперед, вызвал множество вопросов.

Однако специалист отметил, что в той ситуации чувствовал необходимость вмешаться в игру команды.

«Я не жалею о принятых решениях. Я чувствовал, что нужно что-то изменить ради команды», — сказал Тухель.

По его мнению, тренер должен оценивать ситуацию по ходу игры и принимать быстрые решения.

Решение основано на интуиции и опыте

Тухель подчеркнул, что не проводил замены случайно или под давлением.

«Я принял решение, опираясь на свои внутренние ощущения, интуицию и опыт. Я сделал все это, чтобы помочь команде и добиться результата», — сказал главный тренер сборной Англии.

Тем не менее, в конце встречи Англия пропустила два гола и лишилась путевки в финал.

«Никто не знает, к чему привело бы другое решение»

Тухель также отреагировал на альтернативные варианты, предложенные критиками.

По его мнению, никто не может гарантировать, что выход других игроков или изменение тактики обязательно принесли бы лучший результат.

«Каков был бы результат при другой замене или ином тактическом изменении — этого никто не знает», — сказал специалист.

Теперь Англию ждет матч против Франции

После поражения в полуфинале сборная Англии выйдет на поле против Франции в матче за третье место на чемпионате мира.

Эта встреча будет иметь особое значение и для Тухеля, так как у тренера есть возможность ответить на критику после матча с Аргентиной результатом на поле.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Дешам обратился к футболистам перед своим последним матчемДешам обратился к футболистам перед своим последним матчемСегодня, 10:37Лионель Скалони раскрыл план на финальный матч против ИспанииЛионель Скалони раскрыл план на финальный матч против ИспанииСегодня, 10:14Инфантино особо отметил роль Трампа в ЧМ-2026Инфантино особо отметил роль Трампа в ЧМ-2026Сегодня, 09:42Таджиев жестко раскритиковал футболистов «Пахтакора» после дербиТаджиев жестко раскритиковал футболистов «Пахтакора» после дербиСегодня, 09:37Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного ЯмаляМесси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного ЯмаляСегодня, 09:27Встреча Тома Брэди и Лионелья Месси: обсуждение знаменитого фото с Ламином ЯмалемВстреча Тома Брэди и Лионелья Месси: обсуждение знаменитого фото с Ламином ЯмалемСегодня, 05:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе