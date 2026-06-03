Роберт Левандовски перейдёт в Манчестер Юнайтед? Мнение Луи Саа

В преддверии истечения контракта Роберта Левандовски с «Барселоной» и его возможного перехода в статус свободного агента, Луи Саа в интервью GOAL заявил, что польский нападающий мог бы быть полезен «Манчестер Юнайтед». По мнению бывшего французского футболиста, Левандовски способен оказать значительное влияние на «Олд Траффорд», подобно Златану Ибрагимовичу, однако сейчас для английского гиганта Премьер-лиги важнее форвард в стиле Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Несмотря на крупные инвестиции в линию атаки в последние трансферные окна, «Манчестер Юнайтед» с трудом добивался желаемых результатов. Тем не менее, летом 2025 года были предприняты верные шаги. Под руководством Майкла Каррика Матеус Кунья и Брайан Мбеумо успешно дебютировали в команде, ведя её к путёвке в Лигу чемпионов. Бенджамин Шешко, перешедший из «РБ Лейпциг» за 74 миллиона фунтов, также проявил свою эффективность в 2026 году, забив важные голы.

На 22-летнего словенского нападающего возлагаются большие надежды, но по мере возвращения команды в элитные еврокубки необходимо усиливать конкуренцию. Левандовски, забивший 109 голов в Лиге чемпионов, может стать разумным приобретением для Каррика, особенно учитывая его возможный свободный статус. Саа отметил: «Я бы рассмотрел этот вариант. У него огромный опыт в Лиге чемпионов, и он определённо поможет команде».

Продолжая свою мысль, Саа также коснулся возраста Левандовски (37 лет): «Ему понравится партнёрство с Шешко в лиге, и они смогут разделить ответственность. Он привнесёт лидерские качества и высокие стандарты. Почему бы и нет? Но нужно учитывать и его возраст. Он точно забьёт 15–20 голов за сезон, однако вопрос построения будущего вокруг него вызывает сомнения».