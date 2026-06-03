MLS или Саудовская Аравия могут стать лучшим вариантом для Поля Погба

После того как французский полузащитник Поль Погба не смог проявить себя в «Монако» должным образом, высказываются мнения, что продолжение карьеры в MLS или Саудовской Про-лиге станет для него наиболее верным решением. Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» вернулась в большой футбол после длительной дисквалификации за допинг, однако его выступление во Франции складывается неудачно. Об этом сообщает Goal.com .

Бывший защитник «Ливерпуля» и «Монако» Йон Арне Риисе не скрывал разочарования текущей формой Погба. Чемпион мира 2018 года в сезоне-2025/26 провел всего 6 матчей и не забил ни одного гола. По мнению Риисе, 33-летний футболист уже далек от своего прежнего уровня.

«Когда он был на пике формы, это был великолепный игрок, получавший удовольствие от футбола. Он всегда играл с улыбкой. События последних лет меня немного расстроили. Я надеялся, что он снова проявит себя в «Монако», но травмы и другие факторы этому помешали», — сказал Риисе.

Эксперт отмечает, что Поль Погба сейчас недостаточно готов физически, а в его действиях не хватает прежней остроты. Поэтому чемпионаты США или Саудовской Аравии, где давление ниже, чем в топ-лигах Европы, могут стать лучшим местом для завершения его карьеры.

Судьба контракта Погба с «Монако» пока остается под вопросом. Если он не восстановит форму к следующему сезону, ему придется рассматривать новые варианты в трансферное окно. Пока что полузащитник продолжает работать над улучшением своей физической формы.