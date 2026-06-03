MLS или Саудовская Аравия могут стать лучшим вариантом для Поля Погба

·66·Спорт
MLS или Саудовская Аравия могут стать лучшим вариантом для Поля Погба
Аудиоверсия

После того как французский полузащитник Поль Погба не смог проявить себя в «Монако» должным образом, высказываются мнения, что продолжение карьеры в MLS или Саудовской Про-лиге станет для него наиболее верным решением. Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» вернулась в большой футбол после длительной дисквалификации за допинг, однако его выступление во Франции складывается неудачно. Об этом сообщает Goal.com .

Бывший защитник «Ливерпуля» и «Монако» Йон Арне Риисе не скрывал разочарования текущей формой Погба. Чемпион мира 2018 года в сезоне-2025/26 провел всего 6 матчей и не забил ни одного гола. По мнению Риисе, 33-летний футболист уже далек от своего прежнего уровня.

«Когда он был на пике формы, это был великолепный игрок, получавший удовольствие от футбола. Он всегда играл с улыбкой. События последних лет меня немного расстроили. Я надеялся, что он снова проявит себя в «Монако», но травмы и другие факторы этому помешали», — сказал Риисе.

Эксперт отмечает, что Поль Погба сейчас недостаточно готов физически, а в его действиях не хватает прежней остроты. Поэтому чемпионаты США или Саудовской Аравии, где давление ниже, чем в топ-лигах Европы, могут стать лучшим местом для завершения его карьеры.

Судьба контракта Погба с «Монако» пока остается под вопросом. Если он не восстановит форму к следующему сезону, ему придется рассматривать новые варианты в трансферное окно. Пока что полузащитник продолжает работать над улучшением своей физической формы.

Поль ПогбаМонакоТрансферMLSСаудовская Аравия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ян Диоманде может отклонить предложение Ливерпуля и перейти в другой топ-клубСегодня, 08:39Реал Мадрид намерен полностью обновить линию обороны: новые конкуренты для РюдигераСегодня, 08:32«Манчестер Сити» намерен подписать талантливого вратаря «Милана»Сегодня, 08:21Флорентино Перес подтвердил новые трансферы Реал МадридаСегодня, 07:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»