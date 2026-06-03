Коул Палмер отдыхает на Ибице после непопадания в заявку на ЧМ

·137·Спорт
Коул Палмер отдыхает на Ибице после непопадания в заявку на ЧМ
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Звезда «Челси» Коул Палмер проводит неожиданный летний отпуск на Ибице после того, как не попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира. Стало известно, что нападающий, не вошедший в список из 26 игроков, объявленный Томасом Тухелем, отдыхает вместе с владельцем клуба О Беач Ибиза Уэйном Линекером. Об этом сообщает Goal.com .

Пока его партнеры по сборной начали подготовку к турниру в штате Флорида, 24-летний футболист наслаждается солнцем на побережье Средиземного моря. Это не новое место для Палмера; он отдыхал здесь и в прошлом году после участия в клубном чемпионате мира в составе «Манчестер Сити». Однако на этот раз визит носит не праздничный характер, а призван помочь преодолеть разочарование от исключения из национальной команды.

Решение Томаса Тухеля оставить Палмера дома вызвало широкие дискуссии в Англии. Бывший игрок «Манчестер Сити», блиставший в своем дебютном сезоне на «Стэмфорд Бридж», не смог продемонстрировать стабильную игру в завершившемся сезоне. Мелкие травмы и спад спортивной формы помешали ему занять место в самолете, следующем в США.

В сезоне-2024/25 Палмер забил 15 голов в английской Премьер-лиге. Этот показатель на пять мячей меньше, чем в прошлом сезоне под руководством Энцо Марески. Похоже, именно это снижение результативности стало причиной того, что Тухель выбрал другие варианты.

В настоящее время сборная Англии продолжает тренировки в жарком Майами. В субботу команда проведет товарищеский матч против Новой Зеландии, затем сыграет с Коста-Рикой, после чего отправится на базу в Канзас-Сити. Палмер же впервые с момента трансфера из «Манчестера» ушел в длительный отпуск.

Коул ПалмерЧелсиАнглияЧемпионат МираТомас Тухель
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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